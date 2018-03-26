親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸委會：一中原則作對話前提 不合民意

2018-03-26 22:49中央社 記者翟思嘉台北26日電

中國國台辦主任劉結一今天再提大陸堅持體現一中原則的九二共識，陸委會表示，中國大陸片面設定的「一中原則」與「九二共識」未尊重台灣民意，兩岸應不設前提溝通對話。

針對中國大陸國務院台灣事務辦公室主任劉結一今天與新北市朱市長會面觸及的兩岸關係談話，行政院大陸委員會表示，近2年來，中國大陸以其片面設定的「一中原則」與「九二共識」作為兩岸交流互動前提，對台限制與壓迫，並未尊重台灣民意堅持維護台海和平現狀的主張。

陸委會呼籲中國大陸應務實理解民主與台灣各界對兩岸關係良性互動的聲音，透過不設前提的溝通對話，才能確實保障民眾權益、化解分歧。

陸委會表示，兩岸各項交流應秉持「對等尊嚴、互惠互利」的原則。陸方迴避與台灣官方互動，片面推動31項「利己」措施並意圖對台政治統戰。政府已提出相關策略及作法，也成立長期性專案小組，持續追蹤與研析中國大陸對台後續作為，定期向社會說明。

陸委會說，相關議題須透過官方溝通處理，才能防範風險及保障權益。

陸委會重申，政府維護兩岸關係和平發展的政策一貫，對於對等尊嚴、合於規範的城市交流正面看待。城市交流應回歸交流本質，不應有任何政治操作，涉及公權力事項須依兩岸人民關係條例等相關規範處理，並由兩岸官方溝通協商，這是政府維護國家尊嚴與人民權益的堅持。

新北市長朱立倫今天在上海與劉結一舉行「朱劉會」。劉結一表示，堅持體現一中原則的九二共識，反對任何形式的台獨圖謀，大陸對台政策將繼續秉持兩岸一家親的理念。

大陸國台辦主任劉結一（右）今天與新北市長朱立倫（左）舉行「朱劉會」。 圖／新北市...
大陸國台辦主任劉結一（右）今天與新北市長朱立倫（左）舉行「朱劉會」。 圖／新北市政府提供
分享

陸委會劉結一
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

【即時短評】朱劉會 劉結一首秀堅定反「台獨」

2018-03-26 12:50

【即時短評】九二共識是通關密語 朱立倫搶灘試水溫

2018-03-26 12:45

朱劉會 重提「九二共識」

2018-03-26 12:41

李凈瑜赴陸探監李明哲 傳達家人關心祝福

2018-03-26 10:23

朱立倫會劉結一「兩個太陽」？吳敦義：每個都是太陽

2018-03-26 16:43

朱立倫講九二共識 劉結一用表情下註解

2018-03-26 19:14

易綱兒子在美出生 MIT畢業花百萬買房

2018-03-26 15:40

北京傳出金正恩正在北京訪問

2018-03-26 21:25

陸官員：大陸不會有領導終身制

2018-03-26 18:45

大陸外交部：美國經濟恐嚇和霸權可休矣

2018-03-26 16:45

註銷綠卡戶口 海外華人抗議 上海急叫停

2018-03-26 15:39

中國轟6K、蘇35戰機 赴南海戰鬥巡航

2018-03-26 15:38

朱立倫、劉結一會面晤談50分鐘 重申九二共識

2018-03-26 14:12

朱劉會／周錫瑋：朱立倫拿鑰匙開門 非常聰明

2018-03-26 14:10

分析：共軍在南海以美軍作實戰演練對象

2018-03-26 14:08

觀察站／見朱立倫 劉結一首秀：反獨+一中

2018-03-26 14:06

朱劉會 陸委會：兩岸城市交流應回歸本質

2018-03-26 13:22

劉結一提九二共識 朱立倫強調意涵不同

2018-03-26 11:35

中共大內總管 兼首任中央和國家機關工委書記

2018-03-26 11:25

朱立倫今會劉結一 周錫瑋：不失為兩岸的一把鑰匙

2018-03-26 11:10

台旅法 中駐美公使：一中原則不容交易

2018-03-26 08:33

回憶我的伯伯和七媽－周恩來與鄧穎超

2018-03-26 02:48

朱劉會／北京靈動出招 另闢一條兩岸通渠…

2018-03-26 00:33

國共論壇未登場 「藍紅」領帶先過場

2018-03-26 00:29

看歷史／貿易戰是陷阱戰 大國崛起必然挑戰

2018-03-26 00:24

前出第一島鏈 陸戰機赴宮古海峽、南海戰鬥巡航

2018-03-26 00:24

韓正：貿易戰損人不利己 各國需平等協商

2018-03-26 00:24

陸高規格禮遇／幾度轉折 拍板朱劉會

2018-03-26 00:18

朱立倫今會劉結一 陸委會：行程沒先講

2018-03-26 00:15

日外相河野太郎：福島食品安全 希望香港政府盡快解禁

2018-03-25 17:14

自由非天上掉下 北大副院長拒做犬儒辭職、文章遭刪

2018-03-25 16:42

機構改革變中共絕對領導 港媒：監督難

2018-03-25 14:17

誰監督國監委 中共黨媒宣稱監察法有答案

2018-03-25 14:16

影／中共空軍赴宮古與南海 公布6照片與影片

2018-03-25 13:43

共軍多架戰機飛越宮古海峽 並派戰機飛赴南海聯合巡航

2018-03-25 11:12

朱立倫上海會劉結一 外界關注

2018-03-25 00:44

朱立倫參訪富士康 讚關燈工廠

2018-03-25 00:44

中國將前進南海軍演 「是年度例行安排」

2018-03-24 16:57

批美國「愚者建牆」被打臉 人民日報尷尬刪文

2018-03-24 16:29
看更多

熱門文章

朱立倫今會劉結一 陸委會：行程沒先講

2018-03-26 00:15

【即時短評】九二共識是通關密語 朱立倫搶灘試水溫

2018-03-26 12:45

朱劉會／北京靈動出招 另闢一條兩岸通渠…

2018-03-26 00:33

陸高規格禮遇／幾度轉折 拍板朱劉會

2018-03-26 00:18

拒降標準 北京65歲男相親36年一場空

2018-03-26 20:06

朱立倫講九二共識 劉結一用表情下註解

2018-03-26 19:14

遊客狂搖樹下起「櫻花雨」 眾人不阻止還起鬨叫好

2018-03-26 13:15

劉結一提九二共識 朱立倫強調意涵不同

2018-03-26 11:35

朱立倫會劉結一「兩個太陽」？吳敦義：每個都是太陽

2018-03-26 16:43

【即時短評】朱劉會 劉結一首秀堅定反「台獨」

2018-03-26 12:50

回憶我的伯伯和七媽－周恩來與鄧穎超

2018-03-26 02:48

朱劉會 重提「九二共識」

2018-03-26 12:41

李凈瑜赴陸探監李明哲 傳達家人關心祝福

2018-03-26 10:23

易綱三句話 定調金融穩定

2018-03-26 00:08

中國人民幣原油期貨交易今開盤 三分鐘搞懂箇中名堂

2018-03-26 10:56

大陸外交部：美國經濟恐嚇和霸權可休矣

2018-03-26 16:45

南沙區將砸5025億人民幣 打造城市新貌

2018-03-26 01:05

北京傳出金正恩正在北京訪問

2018-03-26 21:25

易綱兒子在美出生 MIT畢業花百萬買房

2018-03-26 15:40

前出第一島鏈 陸戰機赴宮古海峽、南海戰鬥巡航

2018-03-26 00:24

陸官員：大陸不會有領導終身制

2018-03-26 18:45

網傳請辭 北大元培學院副院長：一派胡言

2018-03-26 16:10

陸88歲老翁跳河救人 曾在戰場以身導電

2018-03-26 11:48

國共論壇未登場 「藍紅」領帶先過場

2018-03-26 00:29

重慶 懸空天橋

2018-03-26 01:05

看歷史／貿易戰是陷阱戰 大國崛起必然挑戰

2018-03-26 00:24

台旅法 中駐美公使：一中原則不容交易

2018-03-26 08:33

人民幣計價 上海原油期貨掛牌

2018-03-26 00:08

分析：共軍在南海以美軍作實戰演練對象

2018-03-26 14:08

花海變人海 江西婺源小村下「逐客令」

2018-03-26 15:36

韓正：貿易戰損人不利己 各國需平等協商

2018-03-26 00:24

上海註銷綠卡戶口 叫停

2018-03-26 01:05

19萬根斷髮 重慶退休師巧織1衣2帽百米繩

2018-03-26 20:03

中共大內總管 兼首任中央和國家機關工委書記

2018-03-26 11:25

湖北 人面桃花

2018-03-26 01:05

朱立倫今會劉結一 周錫瑋：不失為兩岸的一把鑰匙

2018-03-26 11:10

就只能146棵… 西湖白堤柳樹最佳視距

2018-03-26 19:57

兩岸微流行／自駕車 測試上路

2018-03-26 00:24

對台31條／廈門台青 即起可申請公共租屋

2018-03-26 01:05

朱立倫、劉結一會面晤談50分鐘 重申九二共識

2018-03-26 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top