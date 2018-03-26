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中國轟6K、蘇35戰機 赴南海戰鬥巡航

2018-03-26 15:38世界日報 北京26日電

來源：聯合影音

解放軍海軍日前發布將在南海舉行實戰化演習後，美國軍艦近日也在南海美濟礁附近出沒，南海形勢風起雲湧。空軍發言人申進科昨透過官方微博證實，空軍近日安排轟6K、蘇30、蘇35等多型多架戰機分赴宮古海峽、南海進行實戰化軍事訓練和戰鬥巡航。

自2015年5月解放軍空軍首次飛越宮古海峽開展遠海訓練後，近三年來，空軍飛越宮古海峽、巴士海峽的前出島鏈遠海訓練日益頻繁密集，幾已形成常態化。

據空軍官方微博，申進科25日發布消息稱，空軍近日出動轟6K、蘇30等多型多架戰機飛越宮古海峽，成體系前出西太平洋開展實戰化軍事訓練；同時組織轟6K、蘇35等多型多架戰機飛赴南海，實施聯合戰鬥巡航。該微博還搭配多張空軍戰機的演訓照片。

除了發布空軍戰機演訓消息外，申進科還稱，前出島鏈遠洋訓練和戰巡南海的空軍飛行員，牢記「仗怎麼打、兵就怎麼練」的戰略要求，緊貼使命任務強化實戰化軍事訓練。多型多架戰機飛越宮古海峽前出西太平洋，檢驗提升遠海作戰能力。申進科表示，「軍事訓練是未來戰爭的預演，是最直接的軍事鬥爭準備」。空軍前出島鏈遠洋訓練中，旅長、團長飛在第一梯隊。

談及南海戰鬥巡航，申進科指出，戰巡南海的空軍戰機中，包括具備制空作戰和對地、海面目標精確打擊能力蘇35戰機。蘇35戰機開展實戰化軍事訓練，有助增強空軍遠端遠海作戰能力。

申進科強調，空軍作為戰略性軍種，近年來活動範圍由陸地向遠海遠洋延伸，兵力運用從單一平台向構建體系發展。「前出第一島鏈、飛越多個海峽、展翅西太平洋，戰機航跡不斷遠伸，體系能力越練越強，成為有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的重要力量。」

他還表示，空軍「在遠洋訓練、戰巡南海中拓展戰略視野，努力使作戰能力與維護戰略利益、提供戰略支撐的使命任務相適應，堅定不移維護國家主權、保衛國家安全、保障和平發展。」

空軍戰機南海
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