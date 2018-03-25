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兩岸要聞
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翻牆來尋奇
陸港經貿

為避免去年氣荒再上演， 大陸積極布建地下儲氣庫

2018-03-25 23:35聯合報 記者汪莉絹╱即時報導

中國大陸正在就日益突顯的「天然氣荒」尋求解決之道，主要措施之一就是擴大地下儲氣庫的建設力度，擬在廿五座地下儲氣庫的基礎上，在川渝地區至少新建八座，完善地下儲氣設施布局。

經濟觀察報報導，伴隨能源消費升級，大陸對天然氣的需求增速明顯。二○一七年中國大陸天然氣進口量九百廿億立方公尺，對外依存度約百分之四十；與此同時，大陸地下儲氣庫工作氣量僅占年消費量的百分之四。

中石油西南油氣田分公司總經理馬新華指出，中國大陸的天然氣消費呈現三個特點：一是季節用氣波動大，以北京為代表，冬季用氣量約夏季的四至十倍；二是天然氣資源市場距離很遠，氣田在西部、市場在東部，管道長度超過四千公里；三是進口氣量比率高，對外依存度在百分之四十左右。業內預測，二○二○年中國天然氣對外依存度達到百分之四十四，到二○三○年對外依存度將達百分之五十五。

馬新華認為，基於大陸主要產氣區遠離市場、天然氣對外依存度高、冬夏峰差大的特點，地下儲氣庫作為有效、經濟、適用範圍廣的調峰手段，已成大陸能源安全的戰略性基礎設施。

中國大陸自二○○○年開始建設地下儲氣庫，目前有儲氣庫廿五座，分布在主要天然氣消費區（華北和華東地區），總工作氣量達到一一七億立方公尺。目前在大陸廿五座儲氣庫中，廿三座為中石油集團所有。

擁有中國大陸絕大部分地下儲氣庫資產的中石油，正在加快新庫建設。中石油西南油氣田公司負責人表示，僅川渝地區，中石油擬分三階段新建八座儲氣庫，調峰能力超過兩百一十億立方公尺，可達到全大陸現有儲氣庫調峰能力的兩倍。初步預算，計畫新建的這八座儲氣庫總投資將超過兩百一十億元人民幣

業界人士認為，目前有關儲氣庫建設和運營管理的體制機制遠未完善，天然氣的綜合保供局面尚未形成，要解決調峰保供難題，一系列天然氣體制改革有待破冰。諸如，應考慮開放地下儲氣庫建設市場，推動國家、地方、企業、外資共建儲氣庫，確保調峰保供和戰略儲備中長期目標實現。

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