朱立倫盼兩岸持續交流 26日見劉結一

2018-03-25 22:50 中央社 上海25日電



新北市長朱立倫明天將與剛上任的國台辦主任劉結一會面。他今晚與中共上海市委書記李強見面時表示，這兩年來因為政治氣氛的改變，但是從民眾的角度來看，兩岸交流要持續。

朱立倫26日中午將與剛接掌中國大陸國務院台灣事務辦公室主任的劉結一見面與餐敘。這也是劉結一擔任國台辦主任後，首次公開會見來自台灣的地方首長。根據大陸方面安排，雙方會見過程將對媒體部分開放。

朱立倫今晚與李強見面時表示，雖然這兩年台灣政治情勢有所改變，但對民眾而言，兩岸交流必須持續。他也提到，過去國民黨堅持「九二共識」，相信這個原則不會改變。

應江蘇省及上海市政府邀請，朱立倫21日至26日赴陸參訪，同行的還有副市長李四川、經發局長張(峰)源、環保局長劉和然、民政局長江俊霆、觀光局長陳國君、新聞局長張其強及新北市工商發展投資策進會總幹事朱俊曉等人。

朱立倫一行這次訪陸，先前分別見到江蘇省委書記婁勤儉、南京市委書記張敬華、蘇州市委書記周乃翔、上海市委書記李強等。

其中，婁勤儉在中共19大上當選為第19屆中央委員，李強則是中共政治局委員，屬於副國級官員，至於劉結一則屬於正部級官員。（編輯：林克倫）