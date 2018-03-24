總設計師：殲-20隨時可投入戰鬥

2018-03-24 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸最先進的第四代殲擊機—殲-20戰鬥機總設計師楊偉接受央視專訪時表示，殲-20列入空軍作戰部隊後表現良好，隨時可以投入戰鬥。

楊偉表示，殲-20是空軍空中致勝作戰的一個最重拳頭的一個產品，對於有網友稱，殲-20可以憑藉隱身的能力摧毀地面的雷達，踹開敵人防禦的大門。楊偉則說，殲-20的本事遠不如此。

他表示，殲-20是目前中國戰鬥機中能力最強的一個。作為四代機，它碰到三代機可以先敵發現、先敵發射、先敵殺傷。

楊偉指出，所謂踹門一腳，就是你最強的力量，這個就要好鋼用在刀刃上。但他認為，殲-20還不僅僅是踹門一腳，只要在未來國家需要、未來戰爭需要，讓殲-20“踹門，它可以踹門，讓殲-20幹別的，它照樣可以幹。

楊偉說，殲-20的能力和美國的第五代戰鬥機和俄羅斯的第五代戰鬥機是相當的。只要戰場需要，它能夠沖上去，能夠打得贏，能夠載譽而歸，這就是我們的希望。

對於下一代的戰機，楊偉認為，接下來研製的核心是智慧化的能力，自主化的等級。人機混合智慧化在一定時期肯定會發揮更好的效果。