朱立倫歡迎台青返台打拚 期盼兩岸和平

2018-03-23 22:37 中央社 上海23日電



新北市長朱立倫23日晚間出席南京台協20週年慶時說，從政20年，此行是第3次訪問大陸，也是第一次到江蘇及南京，感謝大陸台商對新北市的支持，也期盼兩岸繼續和平發展。（新北市政府新聞局提供） 中央社 分享 facebook

新北市長朱立倫今天繼續在江蘇的訪問行程，他向當地台青表示，誠摯歡迎他們回台灣打拚。出席南京台協20週年慶時，朱立倫除感謝台商對新北市的支持，也期盼兩岸繼續和平發展。

朱立倫21日起率新北市部分局處首長赴江蘇、上海訪問，23日上午前往台積電南京廠參訪，接著又和在大陸的台灣青年座談等，晚間出席南京市台灣同胞投資企業協會20週年慶。

朱立倫參訪台積電南京廠後表示，台積電是台灣最重要及具代表性的產業之一，影響全世界的科技走勢，無論台積電在台灣新竹科學園區、台南科學園區或是大陸地區，希望都能持續創新，同時提升台灣經濟動能。

朱立倫造訪創業基地「眾創碼頭」與青年座談時指出，必須要走出去，包括大陸、越南及東南亞國家，甚至遠赴歐美，這是全世界經濟的共同趨勢，當社會經濟體發展到成熟階段，就必須要找尋下一個出口。

但他也強調，台灣經濟已接近成熟狀態，應該要正面的接受台灣人才的交流，對於到大陸求學或創業的台灣優秀年輕人，以誠懇誠摯的心，展開雙手歡迎他們回到台灣服務，為台灣打拚。

晚間出席南京台協20週年慶時，朱立倫說，從政20年，此行是第3次訪問大陸，也是第一次到江蘇及南京，感謝大陸台商對新北市的支持，也期盼兩岸繼續和平發展。

他指出，這次參訪把很多台灣民眾、台生、台商的心聲反映給江蘇省、在地市政府及市委，希望未來兩岸關係無論政治氣氛如何變化，還是能透過台商朋友的努力與良好互動交流，讓兩岸能夠和平發展。

朱立倫24日預計參觀富士康吳淞江廠、拜會昆山台協。25日與上海市領導見面，預計將見到上海市委書記李強。