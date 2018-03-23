親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

川普對中國大陸祭301 學者：「MIT」可能受惠

善款補助產業惹議 傅崐萁：民進黨勿再放任小犬出來咬人

共軍炮兵部隊 印製習語錄要官兵學習

2018-03-23 13:59中央社 北京23日電

中共總書記習近平權勢不斷高漲，一些被視為文革復辟的吹捧作法逐漸浮現。中共解放軍北...
中共總書記習近平權勢不斷高漲，一些被視為文革復辟的吹捧作法逐漸浮現。中共解放軍北部戰區一個炮兵團就日前自行印發了粉紅色封面及燙金字樣的「習主席語錄」，要基層官兵學習。中央社（讀者提供）
分享
中共總書記習近平權勢不斷高漲，一些被視為文革復辟的吹捧作法逐漸浮現。中共解放軍北部戰區一個炮兵團就自行印發了粉紅色封面及燙金字樣的「習主席語錄」，要基層官兵學習。

這本「習主席語錄」約在一週前曝光，引起中國網民及海外華人議論。但除此之外，共軍旗下中國軍網設置的「國防社區」單元內，21日曾出現題為「人民領袖習近平萬歲」的文章，隨即被廣為散播，但22日就被刪除。

根據網路傳出的照片顯示，這本「習主席語錄」由共軍北部戰區第16集團軍的步兵204旅炮兵團印製，封面為粉紅色膠套，且印有燙金的「習主席語錄」及習近平頭像。

這樣的設計，除封面顏色與「毛主席語錄」（毛語錄）的大紅色不同外，其餘樣式幾乎相同。

至於內頁，首先即註明是「基層官兵學習版」。其次，目錄第一頁就顯示了19項內容，包括共產黨、中國夢、強軍目標、政治紀律與政治規矩、反腐倡廉、勤儉節約等項，頁數至少超過113頁，但照片並未顯示是否有第2頁。

目前無法確認，這本「習主席語錄」是完全由這一炮兵團自行下令印製，還是由整個戰區或整個陸軍、乃至於整個共軍下令，但由各部隊掛名印製。

事實上，2017年10月中共19大過後不到一個月，貴州黔西南日報就以頭版頭刊登習近平頭像，還套紅印上「偉大領袖習近平」字樣；同一時間，浙江工業大學化工學院也印製「我最喜愛的習近平語錄」小?，封面還印上習近平招手的圖像。

習近平中共解放軍
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

他蟬聯華人首富最久 新舊產業橫跨57國

2018-03-23 10:09

應對美軍核潛艇 中共第2艘「反潛利器」下水　

2018-03-23 11:59

習近平提兩個絕對 陸媒：對台獨嚴正警告

2018-03-23 10:47

中美貿易戰滬指大跌2.94% 個股全線下跌

2018-03-23 09:58

大陸兩會後對台分析 張五岳：會不斷加大軟硬兩手力度

2018-03-23 09:13

陸翻新「中國之聲」 找馬雲、馬化騰壯聲勢

2018-03-23 01:06

人民銀行前行長周小川 將掌博鰲論壇

2018-03-22 23:55

河南前省委書記謝伏瞻 調任社科院長

2018-03-22 23:55

北京前市委書記郭金龍 傳接海協會

2018-03-22 23:55

國台辦談雙城論壇：不存在大小門問題

2018-03-22 23:40

朱立倫南京首站 中山陵謁陵

2018-03-22 23:35

江蘇台辦新主任 陪朱立倫爬山、搭地鐵

2018-03-22 23:32

職位動向成謎 楊潔篪代表習近平訪南非

2018-03-22 20:21

北京向海外人才招手 特聘專家獎金100萬

2018-03-22 17:27

中國邊防公安消防 不再屬武警 全轉到地方

2018-03-22 17:26

兩會後首批 中國5省區同步換書記 皆為55後

2018-03-22 17:25

中國海警轉軍委管 日憂如何應對釣島巡航

2018-03-22 17:17

國台辦主任難為 大棚木瓜樹下的張志軍

2018-03-22 16:11

港專家：習近平一旦犯錯 可能被拉下馬

2018-03-22 14:48

南京首站 朱立倫謁中山陵、總統府

2018-03-22 10:47

國政基金會「中共兩會後對外和對台政策之影響」記者會

2018-03-22 10:35

大陸2017年專利申請量 躍全球第二

2018-03-22 10:10

黃之瀚訪台 陸媒氣炸：赴台的美官就別來大陸

2018-03-22 10:02

率團訪陸 朱立倫：客隨主便

2018-03-22 00:48

雙城論壇避選舉干擾 可能6或12月辦

2018-03-22 00:48

劉結一 升國台辦、中台辦主任

2018-03-22 00:14

武警 由軍委一元領導

2018-03-22 00:12

大陸機構改革 國務院幾遭架空

2018-03-22 00:08

兩岸鑰匙 陳明通：中華民國憲法與兩岸條例

2018-03-22 00:00

不再平起平坐…政治局常委首度向習述職

2018-03-21 23:48

兩會後，新一輪地方諸侯調動 廣西省委書記調四川

2018-03-21 23:09

談貿易戰 陸外交部稱 我們一不會怕、二不會躲

2018-03-21 23:03

世界醫學生參與遭矮化 陸委會不滿抗議

2018-03-21 22:47

首次政治局成員書面述職 習近平個性化點評

2018-03-21 22:15

美副助卿訪台 陸外交部：向美嚴正交涉

2018-03-21 22:02

厭世姬：若台獨才能比中指 那我還是台獨好了

2018-03-21 21:58

劉結一升國台辦主任歡迎詞 重申堅持一中

2018-03-21 21:22

中共正式任命劉結一為中台辦、國台辦主任

2018-03-21 20:36

不點名批美？習近平首度抨擊「中國威脅論」

2018-03-21 20:35
看更多

熱門文章

港專家：習近平一旦犯錯 可能被拉下馬

2018-03-22 14:48

擔憂中美貿易戰開打 離岸人民幣大跌逾300點

2018-03-22 21:49

最迷你的山！ 山東600公分小山一腳就可翻過

2018-03-22 15:10

動物園驚見「人臉猴」 網友：管理員裝的？

2018-03-22 16:57

把家裝進4平米大貨車 小情侶環遊大半個中國

2018-03-22 15:05

中美貿易戰 大陸股商匯暴跌、債市暴漲

2018-03-23 11:27

這套人民幣將絕跡 陸網友「拿著一角等發財」

2018-03-23 11:00

國台辦主任難為 大棚木瓜樹下的張志軍

2018-03-22 16:11

桂林旅遊只要台幣37元 午餐是白飯配腐乳

2018-03-22 14:48

習近平提兩個絕對 陸媒：對台獨嚴正警告

2018-03-23 10:47

陸官方要求節目網站不得製作、惡搞、醜化經典文藝作品

2018-03-22 23:33

台積電南京廠拚量產 提前出貨 朱立倫：投產進度超快

2018-03-23 12:04

應對美軍核潛艇 中共第2艘「反潛利器」下水　

2018-03-23 11:59

中國海警轉軍委管 日憂如何應對釣島巡航

2018-03-22 17:17

上海戶口管理新政策 定居國外者強制註銷戶籍

2018-03-22 14:34

朱立倫南京首站 中山陵謁陵

2018-03-22 23:35

江蘇台辦新主任 陪朱立倫爬山、搭地鐵

2018-03-22 23:32

全球首架聯合國特殊塗裝飛機 「聯合夢想號」亮相福州

2018-03-22 17:50

陸翻新「中國之聲」 找馬雲、馬化騰壯聲勢

2018-03-23 01:06

美的攻機器人 建生產基地

2018-03-23 00:02

職位動向成謎 楊潔篪代表習近平訪南非

2018-03-22 20:21

大陸兩會後對台分析 張五岳：會不斷加大軟硬兩手力度

2018-03-23 09:13

拚雙贏！內地限制香港藝人 汪明荃盼取消

2018-03-22 16:26

大陸待修單車 氾濫成災

2018-03-23 00:04

中國邊防公安消防 不再屬武警 全轉到地方

2018-03-22 17:26

台灣三姊弟 南寧一片天

2018-03-23 02:26

管太多？ 雲南規定農村婚喪宴 葷菜不能過半

2018-03-22 14:48

上海戶口福利多 金字招牌等同財富

2018-03-22 14:34

兩會後首批 中國5省區同步換書記 皆為55後

2018-03-22 17:25

初中生酒駕同學未勸阻車禍亡 父母索賠百萬

2018-03-22 14:52

江西千畝油菜花海美如畫

2018-03-23 02:26

中美貿易戰滬指大跌2.94% 個股全線下跌

2018-03-23 09:58

中國第4套人民幣 5月起停止流通

2018-03-22 22:27

人行調高逆回購利率

2018-03-23 00:47

14人被定罪！ 探員底黑幫 曾屢遭質疑「鬼」

2018-03-22 17:50

天貓汽車自動販賣機落戶廣州 買車像買飲料一樣方便

2018-03-23 13:06

舌尖經濟 中越水果邊貿紅火

2018-03-23 02:26

北京向海外人才招手 特聘專家獎金100萬

2018-03-22 17:27

黃之瀚談台美關係 陸：讀一下習近平談話

2018-03-22 19:12

北京前市委書記郭金龍 傳接海協會

2018-03-22 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top