共軍炮兵部隊 印製習語錄要官兵學習

2018-03-23 13:59 中央社 北京23日電



中共總書記習近平權勢不斷高漲，一些被視為文革復辟的吹捧作法逐漸浮現。中共解放軍北部戰區一個炮兵團就日前自行印發了粉紅色封面及燙金字樣的「習主席語錄」，要基層官兵學習。中央社（讀者提供） 分享 facebook 中共總書記習近平權勢不斷高漲，一些被視為文革復辟的吹捧作法逐漸浮現。中共解放軍北部戰區一個炮兵團就自行印發了粉紅色封面及燙金字樣的「習主席語錄」，要基層官兵學習。

這本「習主席語錄」約在一週前曝光，引起中國網民及海外華人議論。但除此之外，共軍旗下中國軍網設置的「國防社區」單元內，21日曾出現題為「人民領袖習近平萬歲」的文章，隨即被廣為散播，但22日就被刪除。

根據網路傳出的照片顯示，這本「習主席語錄」由共軍北部戰區第16集團軍的步兵204旅炮兵團印製，封面為粉紅色膠套，且印有燙金的「習主席語錄」及習近平頭像。

這樣的設計，除封面顏色與「毛主席語錄」（毛語錄）的大紅色不同外，其餘樣式幾乎相同。

至於內頁，首先即註明是「基層官兵學習版」。其次，目錄第一頁就顯示了19項內容，包括共產黨、中國夢、強軍目標、政治紀律與政治規矩、反腐倡廉、勤儉節約等項，頁數至少超過113頁，但照片並未顯示是否有第2頁。

目前無法確認，這本「習主席語錄」是完全由這一炮兵團自行下令印製，還是由整個戰區或整個陸軍、乃至於整個共軍下令，但由各部隊掛名印製。

事實上，2017年10月中共19大過後不到一個月，貴州黔西南日報就以頭版頭刊登習近平頭像，還套紅印上「偉大領袖習近平」字樣；同一時間，浙江工業大學化工學院也印製「我最喜愛的習近平語錄」小?，封面還印上習近平招手的圖像。