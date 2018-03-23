大陸兩會後對台分析 張五岳：會不斷加大軟硬兩手力度

2018-03-23 09:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳。淡江大學國際研究學院 分享 facebook

評估2018年兩會閉幕後，的中共對台政策及其對兩岸關係發展可能影響，淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳，在該校國際評論專欄發表文章指出，面對習近平延任後至少還有十年長期執政下，必然會不斷加大軟、硬兩手力度的對台政策。既然習近平過去五年既然在對內與對外都不斷打破慣例，並不斷做出人意料的變革，豈可能對台政策守恆不變而讓兩岸關係現狀持續?

張五岳在評論中指出，可從近平對台政策戰略部署與策略作三點評估。首先，從中共最高領導人習近平權力定於一尊後，其人格特質、決策風格與歷史使命對兩岸關係可能的影響觀察。

其次，當前美、中新型大國關係的博奕與競合，特別是美、台關係的強化，在美、中關係的互動中，台灣究竟是作為槓桿亦或棋子。

最後，兩岸當局既無政治互信又欠缺良好溝通對話管道，面對可能重大變數的挑戰如何避免誤判與危機管控殊為關鍵。

張五岳認為，就習近平的人格特質與歷史使命而言，以習近平過去五年對內大力反貪，打破世代交替的慣例，打破派系政治集體領導的格局，推動解放軍大力變革，積極推動修憲…等在內政上一連串重大的變革。

在對外關係上，高舉「人類命運共同體」，在經貿上不斷倡導互利共榮全球化，大力推動「一帶一路」，在軍事上不斷突破第一、二島鏈，建設南海島礁並開始海外駐軍，並積極推動中、美新型大國關係。過去五年在對內與對外，都做了重大的變革，可以預期習近平的對台政策，不太可能維持以往以不變應萬變的戰略與策略。

長期以來對台政策對於中共最高領導人而言，不僅涉及到執政基礎的正當性，有時更關乎到歷史地位的評價。因此，歷任最高領導人基於不同的人格特質與領導風格、不同的內外時空環境變遷、不同時期兩岸關係的互動與實力對比，自然會提出不同的政策方針與策略方法。

相較於中共歷任領導人，習近平不僅曾在福建工作17年，更是毛澤東之後罕見的政治強人。2018年對台工作會議，首度提出以「習近平總書記對台工作重要思想」，作為對台工作的基本遵循和行動指南，可以清楚看出習近平思想在對台政策中的位階的主導性與重要地位。

習近平的對台工作重要思想為何?在去年中共「十九大」報告中，習近平首度把對台政策放在「新時代中國特色社會主義思想」十四項基本方略的戰略目標。一般認為，把實施「一國兩制」，推進祖國統一，放到建設新時代中國特色社會主義十四大基本方略中，這是在中共黨的報告中首次如此呈現。

此一政治宣示，乃意涵中共已經明確的把對台政策與兩岸關係的推動，作為未來推動國家發展戰略的重要環節。今年3月15日兩會期間中共黨內理論刊物『求是』，刊載一篇題為「以習近平總書記對台工作重要思想引領新時代對台工作」文章，關鍵有詞句有：首先，「從根本上說，決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步」。

其次，「台灣問題的解決，是兩岸綜合實力較量的過程，根本上取決於我們自身發展進步」。再則，「秉持兩岸一家親理念，耐心細緻、持之以恆地做台灣人民工作」。最後，「鄭重宣示六個任何，強調有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀」。

而今年對台工作會議，不僅在政治上確立了習近平對台思想的領導地位，也體現習近平個人對於對台政策具有全面的主導性。是以，今後中共對台政策不論是在理論思想層面或是政策創新，乃至具體實踐層面，都必需掌握貫徹與落實習近平意志與特色。

習近平在對台政策思想上，與當年鄧小平的「一國兩制」追求和平統一最大的不同在，習近平推動「新一國兩制」，係將台灣問題放到新時代中國大陸國家發展略中一個重要環節。主要強化單邊立法與單邊作為，並加大「反獨」與「促統」力度。

是以，習近平不僅強調以往鄧小平時代「一國兩制」下，會尊重台灣地區的社會制度和生活方式。更強調率先讓臺灣人民分享中國大陸發展機遇，擴大經濟文化交流，逐步為台生、台商、台灣人民在中國大陸的就學、創業、就業、生活與中國大陸居民享有同等待遇。

習近平的「新一國兩制」目標，不僅強調兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人，也號召兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。通過兩岸文化交流互動，拉近兩岸同胞心理距離，實現心靈契合，而不單純追求形式統一。

雖然在去年中共「十九大」與今年兩會中共對於促統並未提出時間表，但未來中共在對台政策上，必將加大「一中反獨」的底線思維（透過外交打壓、戰機航艦繞台施壓、中斷協商），與「一中促統」致力兩岸社會經濟融合（加大單邊作為給予台商、台生、台灣青年、台灣居民在中國大陸同等待遇）的策略作為，以體現兩岸一家親，形成命運共同體，讓統一水到渠成。