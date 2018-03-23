陸翻新「中國之聲」 找馬雲、馬化騰壯聲勢
中共黨中央機構調整方案提出，組建中央廣播電視總台，撤銷中央電視台（中國國際電視台）、中央人民廣播電台、中國國際廣播電台，對內保留原稱號，對外統一稱為「中國之聲」，由中宣部直接領導。央視台長慎海雄任中央廣播電視總台台長。
一九六七年出生的慎海雄被視為習家軍，在中共總書記習近平擔任浙江省委書記和上海市委書記期間，慎海雄是當時新華社浙江分社及上海分社社長。慎海雄廿二日上午，在央視大樓，召見三台副處級以上幹部發表講話，將加強黨對重要輿論陣地的集中建設和管理，增強廣播電視媒體整體實力和競爭力，推動廣播電視媒體、新興媒體融合發展，加快國際傳播能力。
慎海雄廿一日分別與騰訊公司董事會主席馬化騰及阿里巴巴集團董事局主席馬雲等人會面，希望擴大央視和這兩家的合作。慎指出，騰訊是網路的領軍企業，而央視當前正按中央戰略部署，全力推進媒體深度融合，加快建設國際一流新型主流媒體。雙方可建立更加緊密的聯繫，在互聯網電視、數據抓取、微信公眾號營運等進一步合作。
慎海雄對馬雲則說，央視正按照中央部署，在保持電視大螢幕的優勢基礎上，加快推進媒體深度融合發展。希望雙方繼續在媒體融合開展更務實有效合作，提升央視融媒體製作能力，助央視打造自主可控、具有強大影響力的新媒體平台。
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