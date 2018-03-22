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謝伏瞻出任中國社會科學院院長

2018-03-22 16:18中央社 台北22日電

據中國社學科學院官網，前中共河南省委書記謝伏瞻已出任社科院院長、黨組書記。

中共人民網等官媒昨天曾報導，中共中央決定謝伏瞻不再擔任河南省委書記、常委、委員職務，另有任用。消息公布後一天，謝伏瞻的新職曝光。

香港鳳凰網報導，64歲的謝伏瞻昨天在河南全省領導幹部會議中表態說，對於這次職務調整「堅決擁護黨中央決定，愉快服從組織安排」。新任河南省委書記為王國生。

謝伏瞻曾兩度榮獲中國經濟最高獎「孫冶方經濟科學獎」，也曾兩進兩出中國國務院核心智囊機構。

他曾於1993年至2006年在國務院發展研究中心工作13年，歷任國研中心辦公廳主任、國研中心副主任等職；2008年至2013年在國務院研究室工作近5年，擔任主任一職。

從國研中心到國務院研究室之間的「間隔」，也就是2006年10月至2008年5月，謝伏瞻擔任國家統計局局長。

國研中心和國務院研究室都是為中國高層決策提供服務的智庫機構，國務院研究室有「中南海智庫」之稱，主要為國務院主要領導（總理、副總理和國務委員）服務，負責起草重要講話，承擔綜合性政策研究和決策諮詢任務。

謝伏瞻擔任國務院研究室主任的近5年期間，參加了中共17屆四中、五中、六中全會文件和「十二五（2011年至2015年）」規劃綱要的起草工作，並組織起草了2009年至2012年的政府工作報告。

中國社科院位列2017年「中國智庫綜合影響力」榜首，為國務院直屬事業單位，成立於1977年，共分為6個學部，下轄37個研究所，前任院長為王偉光。

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