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大陸2017年專利申請量 躍全球第二

2018-03-22 10:10聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

世界智慧財產權組織（WIPO）公布2017年全球企業申請註冊國際專利的統計數據，大陸年增13.4%至48,882項，超過日本的48,208項升至第二位。占據首位的美國為56,624項。

日本共同社報導，近年大陸的專利申請數量持續增加，WIPO分析稱「三年內將超越美國」。日本的申請數量也較上年增加6.6%，但以微弱差距位列第三。WIPO主管高銳指出，東亞地區的專利申請數量約占全球的一半，技術革新領域正在發生地理上的巨大轉移。

全球的專利申請數量增加4.5%，達到24.35萬項。從各企業申請數量來看，中國通信設備巨頭華為技術與中興通訊（ZTE）分別占據第一、第二。位居第三的是美國半導體巨頭英特爾。進入榜單的日本企業分別是排名第四的三菱電機和排名第九的索尼。

申請專利的領域方面，排名榜首的電腦技術占整體的8.6%，次之的數碼通信的占8.2%，第三的電子機械類占6.8%。

WIPO還公布2017年申請國際商標和國際設計權的統計數據。有關國際商標權的各國統計中，美國與德國分別占據第一、第二，大陸以年增36.3%排名第三。國際設計權排名前三的依次為德國、瑞士、韓國。

2017年全球企業申請註冊國際專利的統計數據，大陸年增13.4%至48,882項...
2017年全球企業申請註冊國際專利的統計數據，大陸年增13.4%至48,882項，超過日本的48,208項升至第二位。（網路照片）
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