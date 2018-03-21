國台辦網站重刊2016年7月「九二共識的由來」一文

2018-03-21 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸國台辦網站首頁，重新刊登二〇一六年七月發表的「九二共識的由來」文章，似有呼應國家主席習近平日前重申兩岸關係遵守「一中原則」以及「九二共識」的用意。

習近平前天在人大閉幕致詞時表示，堅持「一中原則」與「九二共識」，也向台灣民眾喊話，表示願與台灣分享大陸發展機遇，推進和平統一進程。

國台辦官網在網站首頁「政務要聞」欄位中，重登一篇二〇一六年七月發布的「九二共識的由來」文章。文章開頭即寫道，一九九二年大陸海協會與台灣海基會受權就兩岸事務性商談中表述堅持一個中國原則事宜進行協商。

經過當年十月香港會談及其後一系列函電往來，達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，後來被概括為「九二共識」。而其核心意涵是大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係，從而明確界定了兩岸關係的根本性質。

文章中詳列當年兩岸協商及其後文書往來過程，最後雙方達成「九二共識」。對於一個中國的政治含義，台灣海基會表示「認知各有不同」，海協會表示「在事務性商談中不涉及」，作了求同存異的處理。