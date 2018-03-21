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談貿易戰 陸外交部稱 我們一不會怕、二不會躲

2018-03-21 23:03聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸外交部發言人華春瑩21日在例行記者會，回答關於貿易戰的問題時做出強硬表態稱，「中方不想跟任何人打貿易戰，但如果有人非逼迫我們打，我們一不會怕，二不會躲。如果美方採取損害中方利益的行動，中方必將採取堅決和必要的應對措施，維護好自身的正當權益。」

根據大陸外交部官網上訊息，華春瑩說，「近期關於美國與其他國家，包括美國與中國貿易摩擦問題，各方都很關注，也都紛紛表達了對維護正常國際貿易秩序和世界經濟穩定的擔憂。對此我們也在不同場合明確表達了中方的立場。」

華春瑩就此一問題提出北京的幾點立場：

一、中美經貿關係的本質是互利共贏的，近40年來，中美經貿合作給兩國提供了巨大市場，創造了大量就業機會，還非常可觀地降低了美國家庭的平均開支負擔。華春瑩說，「我看到過一個數字，2015年中美經貿合作幫助每個美國家庭節省了約850美元。如果美方沒有從中美經貿合作中獲取實實在在的利益，中美經貿合作不可能得到如此持續快速的增長。」

二、中方從不刻意追求順差。造成當前中美貿易不平衡的因素是多方面的，解決的正確思路是擴大對彼此市場的開放，做大合作蛋糕，而不是打什麼貿易戰，或者強買強賣。

三、打貿易戰沒有贏家。她說，「這個世界上沒有誰能穿著傳說中刀槍不入的『金絲軟蝟甲』，亂舞大棒傷人，自己卻毫髮無損。」

四、中方不想跟任何人打貿易戰，但如果有人非逼迫我們打，我們一不會怕，二不會躲。如果美方採取損害中方利益的行動，中方必將採取堅決和必要的應對措施，維護好自身的正當權益。

大陸外交部發言人華春瑩（取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人華春瑩（取自大陸外交部官網）
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