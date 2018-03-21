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中共組織調整大抓權 媒體宗教公務員歸黨管

2018-03-21 22:01中央社 北京21日電

中共中央今天公布「深化黨和國家機構改革方案」。其中，中共中宣部將統管全國新聞出版、電影業務；統戰部統管全國宗教、僑務及少數民族工作；中組部則統管全國公務員

這一調整，明顯將中共「以黨領政」的領域大幅擴大，且將最具象徵性的的新聞出版、宗教、公務員，以及電影、少數民族等事務，劃歸中共的黨務體制管轄，恐將引起議論。

但這份黨和國家機構方案中，並未列出中共中央台灣工作辦公室（中國國務院台灣事務辦公室）將如何調整。

此外，中央網絡安全和信息化領導小組將擴編為「委員會」，且將納入原屬工信部的「國家計算機網絡和信息安全管理中心」，由這一委員會下設的辦公室管理。象徵中共黨務體制將直接掌管網路訊息傳播。

因應上述調整，原屬政府機構的國家宗教事務局、國務院僑務辦公室及國家公務員局，將被裁撤。

根據新華社下午公布的「深化黨和國家機構改革方案」，涉及黨中央及中央行政機構者有20項。其中第一項是早已公布的「國家監察委員會」，且撤銷監察部及國家預防腐敗局。

其它19項中，中央全面深化改革領導小組、中央網絡安全和信息化領導小組、中央財經領導小組及中央外事工作領導小組，編制將從「領導小組」擴大為「委員會」。

新設機構則為中央全面依法治國委員會、中央審計委員會、中央教育工作領導小組，辦公室與秘書組分別設在司法部、審計署及教育部。

另外，中央黨校將與國家行政學院的職責整合，以「一套班子、兩塊牌子」的方式，組建新的中央黨校（國家行政學院）。

至於中央維護海洋權益工作領導小組、中央社會治安綜合治理委員會及其辦公室、中央維護穩定工作領導小組及其辦公室、中央防範和處理邪教問題領導小組及其辦公室，將被裁撤。

上述被裁撤單位的職責，除海洋權益工作領導小組移交中央外事工作委員會及其辦公室外，其餘單位都移交中央政法委員會。

此外，黨史、文獻及編譯機構將合併為中央黨史和文獻研究院；中央直屬機關工作委員會將併入中央國家機關工作委員會，並改名為中央和國家機關工作委員會。

中共公務員國務院
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