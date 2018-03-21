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不點名批美？習近平首度抨擊「中國威脅論」

2018-03-21 20:35世界日報 中國新聞組╱北京21日電

大陸國家主席習近平。 路透社
大陸國家主席習近平。 路透社
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第13屆全國人大一次會議20日在北京閉幕，國家主席習近平發表講話，稱中國發展不對任何國家構成威脅：「只有那些習慣於威脅他人的人，才會把所有人都看成是威脅」、「人間自有公道在」。有媒體指出，這是中國國家主席首度公開抨擊「中國威脅論」，另有分析認為，這是不點名地在批評美國。

參考消息網報導，閉幕式上習近平的講話「金句」頻出，引起外界揣測。

在談到中國對世界的貢獻，習近平說，「中國決不會以犧牲別國利益為代價來發展自己，中國發展不對任何國家構成威脅，中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。對中國人民為人類和平與發展作貢獻的真誠願望和實際行動，任何人都不應該誤讀，更不應該曲解。人間自有公道在！」

習近平還反擊說，「只有那些習慣於威脅他人的人，才會把所有人都看成是威脅」。

港媒報導，外界有意見認為，這是不點名批評美國。

參考消息網報導，英國金融時報評論說，中國領導人承諾中國不會尋求以犧牲其他國家為代價來進行擴張，五年來，中國在安全和外交政策方面擁有了更充分的自信。

儘管香港南華早報在報導中分析說，習近平這句表態中「提到了其他國家，但並未指明到底是哪個國家」，但一些媒體和網友卻很快有了自己的判斷——「這番話是在說美國！」

印度時報網站也在報導中指出，這句話毫無疑問指向美國。

美國彭博社則在報導中，進一步將習近平的表態與近期美國川普政府推動的對華貿易反制措施可能引發的中美貿易摩擦聯繫起來。

據此前美媒報導，美國擬提出對來自中國的上百項、規模達600億美元的產品加徵關稅的計畫。

有外媒分析，美國近期頻頻對華出手，背後正是西方對所謂「中國威脅」的擔憂。

習近平北京
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