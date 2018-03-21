【即時短評】破舊立新之後 新時代舵手面臨更多考驗

2018-03-21 01:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸全國人大廿日閉幕，國家主席習近平（左）起立致詞，國務院總理李克強在一旁鼓掌。（歐新社） 分享 facebook 會期最長的北京兩會閉幕了，中共國家主席習近平在閉幕式上以堅定態度和口吻，宣示要在本世紀中葉建立社會主義現代化強國，強調「黨是領導一切的」。他說「新時代屬於每一個人」「沒有任何力量能夠阻擋中國人民實現夢想的步伐」，高唱東方紅、走進「新時代」的同時，習近平和他的親信組成的領導班子，也開始受到新的考驗。

兩會中，最受矚目的修憲和國務院機構改革方案，都以超高票通過。在國家領導人選舉中，習任國家主席、國家軍委主席都是全票通過，他完成想在兩會完成的任務，幾乎未受阻礙。習思想入憲，讓共產黨統治成為實施憲政必要的先決條件，以及取消國家主席任期限制等，這些 都獲得了中共前領導人江澤民、胡錦濤兩個時代達不到的高度支持。

高支持度，來自於習高明的統治和建立的政治威望。從二○一二年上台後，先用王岐山的中紀委打貪和反腐，「讓官員怕貪汙」、「不敢貪汙」，加強了中紀委凌駕在公檢法機構之上的法制；緊接著以打倒「買官賣官」等指控，拉下兩位前中央軍委副主席，開始大規模軍改，軍改接近完成後，同時取消國家主席任期限制，這時黨內已幾無異聲。

習不僅打破中共「新政治體制」，更超越毛鄧在政治繼承上的做法，顯示他確有超越前人的大魄力和大格局。以機構改革而言，去掉八個正部、七個副部級，整合職能和現代化功能，影響所及，是數百萬官員的去留和升遷。這在江、胡時代，幾乎不可能。這些官員完全明白，如果稍有反抗或串聯，就會受到「政治方式」處理，大家當然一致擁護。

習在用人上，也唯才是用，完全打破年齡限制。王岐山和楊潔篪都年近七旬，但能力強，還繼續出任要職；曾在處理礦工問題上跌跤的黑龍江省長陸昊，也被提拔出任自然資源部部長，顯示年輕和幹勁受到肯定；但「之江新軍」才是成為這次新內閣人事的大贏家。

在體制上、用人上，破舊立新，習也要面對可能的新挑戰。削弱國務院和發改委功能後，新部委能否發揮統合協調功能；在多個「中央領導小組」治國後，國務院退化成政策執行機構，而弱化了政策制定機制。此外，這一屆政府還面臨沈重債務負擔、確保家庭收入檼步增長、降低社會不公和防治汙染、讓民眾看得起病和人為消除貧困等等挑戰。

西方政治學者都認為，強人政治當然會帶來更高的執行效率和政府主導下的經濟成長，不可避免地也要面對官員怠政、親信坐大、阻礙社會多元化發展進程等弊端；另一方面，為了維穩要用更大的力量壓制不同聲音，任何風吹草動都將上升到國家安全層面處理。

習近平帶著兩會勝利閉幕的果實，進入第二任期，他的「新時代」政治目標，最終需要實現政策目標和滿足人民需求才可能鞏固。