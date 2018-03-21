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習近平對台語氣 趨強硬

2018-03-21 01:16經濟日報 特派記者林庭瑤賴錦宏戴瑞芬／北京20日電

大陸國家主席習近平指出，「在民族大義和歷史潮流面前，一切分裂祖國的行徑和技倆都是註定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰」；但他也表示，會與台灣同胞分享大陸發展的機遇，增進台灣同胞福祉，推進祖國和平統一進程。

習近平20日在第13屆全國人大會議閉幕發表談話。過去習近平談及台灣，多避免使用恫嚇語氣，但他破除連任障礙後首次談話，再加上美國總統川普簽署「台灣旅行法」，對台灣語氣已趨強硬。

習近平說，擔任中華人民共和國主席這一崇高職務，使命光榮，責任重大。他將一如既往，忠實履行憲法賦予的職責，決不辜負各位代表和全國各族人民的信任和重託。

談到台灣問題，習近平說，中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動；中國人民和中華民族有一個共同信念，就是「我們偉大祖國的每一寸領土都絕對不能、也絕對不可能從中國分割出去！」

習近平說，維護國家主權和領土完整，實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。

要堅持一個中國原則，堅持「九二共識」，推動兩岸關係和平發展，擴大兩岸經濟文化交流合作，同台灣同胞分享大陸發展的機遇，增進台灣同胞福祉，推進祖國和平統一進程。

習近平發表這段談話時，語氣嚴厲，現場多次響起熱烈掌聲，其中最長一次掌聲持續20秒。

習近平兩岸關係川普

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