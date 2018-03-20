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影╱防大陸威脅 日擬引進F-35B與改出雲號為航艦

2018-03-20 23:05聯合報 記者林宸誼╱即時報導

日本為了應對朝鮮半島局勢和中國大陸軍備增加威脅，打算引進能垂直起降F-35B隱形戰機，更討論將「出雲號」護衛艦改建為航空母艦，讓F-35B可在出雲號上起降。不過這項方案所增加的成本，以及是否有違背日本憲法的「專守防衛」理念，日本政府內部仍有疑慮。

日經中文網報導，日本政府和執政黨「自民黨」已將引進F-35B隱形戰機的方針，納入2018年底修訂的「防衛大綱」和「中期防衛力量整備計劃」內，之後還將討論改建出雲號，讓F-35B能在出雲號上起降，成為事實上的航艦。

日本防衛産業相關人士表示，F-35B起飛所需的滑行距離不到200公尺，大幅短於航空自衛隊已引進的F-35A，還能實現垂直降落。而F-35B的優勢是能在跑道較短的地面機場和水上艦艇的甲板上起降。

日本政府和自民黨設想的是將F-35B配備於航艦化的出雲號，用於西南防衛。如果包括釣魚台在內的西南諸島發生緊急事件，可將配備F-35B的出雲號派至周邊海域，以飛彈攻擊敵方的地面部隊或戰鬥機。

只不過日本自衛隊之前引進的F-35A戰機，每架約在150億日圓（新台幣41.47億元），F-35B預計將會更貴，日本政府考慮引進20架F-35B，但內部對成本增加還是有所疑慮。

此外，日本在野黨批評改建出雲號「屬於事實上的航艦化，專守防衛的理想狀態將改變」，但日本防衛省的高層對此認為「是以保護日本為目的的『防禦型航艦』，沒有脫離專守防衛」，攻擊型和防禦型的劃分並不明確。

日本政府基於憲法第9條的「專守防衛」條款，一直被禁止擁有「性能上主要用於毀滅性破壞對象國國土的攻擊型武器」，攻擊型航艦也包含在內，如何把出雲號的航艦化與之前專守防衛的政府見解保持一致性將成為課題。

F-35B。中新社
F-35B。中新社
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「出雲號」護衛艦。日經中文網
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F-35戰機自衛隊

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