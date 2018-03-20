影╱防大陸威脅 日擬引進F-35B與改出雲號為航艦

2018-03-20 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



日本為了應對朝鮮半島局勢和中國大陸軍備增加威脅，打算引進能垂直起降F-35B隱形戰機，更討論將「出雲號」護衛艦改建為航空母艦，讓F-35B可在出雲號上起降。不過這項方案所增加的成本，以及是否有違背日本憲法的「專守防衛」理念，日本政府內部仍有疑慮。

日經中文網報導，日本政府和執政黨「自民黨」已將引進F-35B隱形戰機的方針，納入2018年底修訂的「防衛大綱」和「中期防衛力量整備計劃」內，之後還將討論改建出雲號，讓F-35B能在出雲號上起降，成為事實上的航艦。

日本防衛産業相關人士表示，F-35B起飛所需的滑行距離不到200公尺，大幅短於航空自衛隊已引進的F-35A，還能實現垂直降落。而F-35B的優勢是能在跑道較短的地面機場和水上艦艇的甲板上起降。

日本政府和自民黨設想的是將F-35B配備於航艦化的出雲號，用於西南防衛。如果包括釣魚台在內的西南諸島發生緊急事件，可將配備F-35B的出雲號派至周邊海域，以飛彈攻擊敵方的地面部隊或戰鬥機。

只不過日本自衛隊之前引進的F-35A戰機，每架約在150億日圓（新台幣41.47億元），F-35B預計將會更貴，日本政府考慮引進20架F-35B，但內部對成本增加還是有所疑慮。

此外，日本在野黨批評改建出雲號「屬於事實上的航艦化，專守防衛的理想狀態將改變」，但日本防衛省的高層對此認為「是以保護日本為目的的『防禦型航艦』，沒有脫離專守防衛」，攻擊型和防禦型的劃分並不明確。