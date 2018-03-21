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殲20總設計師：中國戰鬥機 會帶來更多驚喜

2018-03-21 02:27聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

全國人大代表、中國航空研究院副院長、殲20飛機總設計師楊偉在北京表示，中國戰鬥機會在機械化、信息化、智能化發展征程上不斷前行，給大家帶來更多驚喜。

中新社報導，十三屆全國人大一次會議「代表通道」昨天再度開啟，楊偉在答問時表示，殲20是中國自主研製的第四代戰鬥機，按照美國、俄羅斯最新的戰機劃代，殲20就是第五代戰機。

楊偉說，殲20的研製實現了既定的四大目標：

一是打造跨代新機。按照性能、技術和進度要求，研製開發中國自己的新一代隱身戰鬥機。

二是引領技術發展。通過自主創新，實現強軍興軍的目標。殲20既有很好的隱身性能，又有很強的超音速和機動飛行能力。在態勢感知、信息對抗、機載武器、協同作戰等多個方面，取得很多突破。

三是創新研發體系。建設最先進的飛機設計條件、研製條件和研製流程。近年來，中國建立了具有中國特色的數字化飛機研發體系，使飛機研發周期更短、質量更高。

四是建設卓越團隊。現在一大批優秀的青年成長起來，他們擁有報國情懷，擁有創新精神，是航空事業未來發展的生力軍。

楊偉說，未來中國會在戰鬥機的機械化、信息化、智能化發展征程上不斷前行，再立新功，給大家帶來更多驚喜。

殲20戰機

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