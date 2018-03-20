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兩會一開16天 上海新聞迷霧終於散去

2018-03-20 22:39中央社 上海特稿

中國全國兩會今年開了16天，為讓全民聚焦這場盛會，全中國只剩北京能有大新聞。兩會20日一落幕，上海媒體立刻收到多封採訪通知，籠罩多日的兩會新聞迷霧，隨著簡訊聲噹噹散去。

中國全國兩會今年會期特別長。其中全國人大會議由於適逢中國政府換屆選舉，加上需要修憲，5日開幕後一路到20日才閉幕，會期達16天，較以往至少多出5至6天，寫下1993年以後的兩會最長紀錄。

根據中共官媒的解釋，今年的中國全國兩會之所以創下25年來最長會期紀錄，主因是「議程豐富、看點多」。為了讓全民聚焦北京，加上各省市領導也都赴京開會，除北京以外的其他省市，擔心新聞散焦，盡量不發出聲音。

於是，駐守在上海的媒體記者，這16天來鬧起「新聞荒」。企業、團體等消息來源想對外發布訊息又顧忌太招搖，辦大型活動怕發生意外搏到版面，只好一擱再擱；這期間，詢問當地官方回應，得到答覆多是：「等領導回來再說！」

深諳「遊戲規則」的大陸媒體為緩解「稿荒」，則努力在「有限的題材中創造無限的精彩」。兩會期間一則女嬰被蘋果砸中的新聞，一炒就是6天，從被砸中、警方介入、提取住戶DNA，到鎖定嫌犯，每個小進展都不放過。

在這波「以不出聲襯有聲」的宣傳策略中，難以量化估計民眾是否更將目光聚於兩會，但社區警衛見記者邊走路邊以手機收看兩會新聞時上前關心：「每年不都在開會，看得那麼認真？」暗示閱聽人的接收和媒體曝光量不一定成正比。

在16天的漫長的等待中，中國國家主席習近平20日上午講完話後，兩會官式新聞終告落幕。手機的簡訊聲也在習近平發言結束後開始噹噹響起，短短一分鐘，至少收到3場採訪通知與提醒。

兩會結束後的首場採訪，在20日下午2時緊接登場，上海市楊浦區人民政府台灣事務辦公室組織媒體參觀「人才公寓」，訴求在滬台人申請住房門檻一律比照「市民待遇」，儘管唱的調仍是中共對台「主旋律」。至少，上海能有新聞了。

上海北京習近平

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