國際憂銳實力 李克強：中國不走國強必霸路

2018-03-20 13:32 中央社 台北20日電



中國國務院總理李克強20日表示，中國是開發中國家，「無意搞擴張」；即使將來強大了，也不會走國強必霸的道路。中新社資料照片 分享 facebook

中國崛起後展現的「銳實力」引發國際憂慮。中國國務院總理李克強今天則說，中國仍是開發中國家，即使未來強大了，也絕不走國強必霸道路；中國要的是共贏機遇，「這一點我們是清醒的」。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議上午在北京閉幕，會後舉行總理記者會。

據中國網報導，新加坡聯合早報記者提問說，中國越來越多使用資本和中國市場的吸引力作為政治工具，影響他國外交政策，甚至進行某種政治滲透。外界是否應擔憂中國的崛起和戰略擴張。

李克強回答時拿中國文化做比喻，強調中國歷來主張「己所不欲，勿施於人」，「我們希望的是和為貴。我們要維護國家的領土完整，我們絕不會也不能丟去自己的一寸土地；但我們也不會侵占別人的一寸土地，我們走的是和平發展道路。」

李克強說，中國過去在和平的國際環境下獲得發展，今後實現現代化，也需要和平國際環境。

他強調，中國是開發中國家，「無意搞擴張」；即使將來強大了，也不會走國強必霸的道路。

李克強進一步指出，中國和其他國家的合作都是依市場規則、商業原則而推進；倡導「一帶一路」，也是要共商共建共享；至於對開發中國家、特別是欠發達國家的援助則屬力所能及，而且不附加任何政治條件，談不上政治滲透。

對於國際社會希望中國增加國際責任一事，李克強表示，「我們能承擔的是與發展中（開發中）國家地位相當的國際責任。如果把這些看成是戰略擴張的話，那就是誤讀或者是誤解了。」

他並表示，中國發展過程中還有許多困難和挑戰；「我們出訪和國際交往是為了贏得和平穩定的國際與周邊環境，為中國發展贏得更多的共贏機遇，這一點我們是清醒的。」

曾在國際關係領域提出軟實力（Soft Power）概念的美國哈佛大學甘迺迪政治學院前院長奈伊（Joseph Nye）稍早前在美國雜誌撰文說，中國會利用「軟實力」工具，行使「銳實力」（Sharp Power）的行為。

國際社會眼中的中國銳實力行為包括在各國廣建孔子學院，並藉此干涉學術自由。