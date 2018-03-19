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李明哲遭陸逮捕滿週年 救援大隊籲政府協助營救

2018-03-19 19:13中央社 台北19日電

前民主進步黨黨工李明哲遭中國逮捕已滿1年，李明哲救援大隊今天要求中國立即釋放李明哲，也致函總統蔡英文，希望蔡總統持續關注李明哲案，並責成相關部會全力協助營救工作。

李明哲救援大隊下午在總統府前召開記者會，除呼籲政府應與國際社會合作，對中國施壓，也公布致蔡總統函，期待蔡總統適時對李明哲的處境表達足夠的關切，政府也應正視中國威脅利誘，維護民眾基本權利。

記者會上，李明哲救援大隊高喊「言論自由、李明哲無罪」口號，並以一條長型紅布條，中間困住一個被黑布矇住雙眼，雙手被鐵鍊銬住的人，象徵李明哲被中國限制自由、無法與外界溝通。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，李明哲事件凸顯政府遇到中國事務，對保障民眾人權與維護台灣做為民主國家等方面，完全無法提供人民有效救濟管道。

邱伊翎說，政府一開始不斷強調要低調救援，不要觸怒中國，當國際社會聲音出來後，才看到政府有積極表態。很遺憾1年過去，看不到政府提出有效解決方案，確保李明哲探視權、通信權，以及未來如有類似個案，政府會有什麼因應做法。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧表示，16日已向聯合國禁止任意逮捕及強迫失蹤工作小組提出緊急救援，希望他們確認李明哲是否已被移至中國湖南省赤山監獄服刑，並希望他們正視家屬探視權未獲確保的問題。

永社副秘書長洪崇晏表示，中國的領導階層不斷透過各種手段擴張政治、經濟等各領域權力，是一個很明顯惡劣的威權政府，甚至將手伸進其他國家、侵害他國人民權利，台灣作為其中的受害者，必須盡一切努力抵抗。

洪崇晏說，中國政府抓了一個李明哲，還有千千萬萬個李明哲；民主自由與人權已經是台灣人呼吸的空氣與喝的水，中國政府對台灣所有的威脅利誘，只要代價是自由民主與人權，最終只會招來更多、更大的抵抗。

台北市文山社區大學校長鄭秀娟表示，中國忽視李明哲的探視權與通信權，救援大隊會持續寫明信片給李明哲，希望中國展現國家風範，讓家屬探視李明哲。

記者會結束後，李明哲救援大隊遊行到蔡瑞月舞蹈社，沿途高喊「抗議黑幫中國政權、立即釋放李明哲」、「言論自由、李明哲無罪」等口號，並發送明信片，希望民眾寫信到赤山監獄，表達對李明哲的關注。

2017年3月李明哲進入中國大陸後失蹤，中國大陸官方稍後指出，李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動已接受有關部門調查。2017年11月28日，湖南省岳陽市中級人民法院宣判，李明哲遭判處有期徒刑5年，褫奪政治權利2年，李明哲當場表示不會上訴。目前，李明哲仍關押在中國大陸。

被中共判處五年有期徒刑的台灣非政府組織工作者李明哲已由岳陽移往湖南赤山監獄服刑。...
被中共判處五年有期徒刑的台灣非政府組織工作者李明哲已由岳陽移往湖南赤山監獄服刑。（香港大公網）
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