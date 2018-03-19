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大陸國台辦主任今天下午將交接 張志軍交棒給劉結一

2018-03-19 13:08聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

大陸國台辦副主任劉結一，將於19日下午起接任國台辦主任一職。中新社資料照
大陸國台辦副主任劉結一，將於19日下午起接任國台辦主任一職。中新社資料照
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大陸國台辦主任張志軍今天上午，當選大陸全國人大外事委員會副主任委員後，將於下午卸下國台辦主任職務，並由副主任劉結一接掌。預計在今日下午1點30分起，雙方於北京國台辦大樓舉辦交接儀式。張志軍和劉結一也會分別致詞，總結近期大陸對台政策並提及未來發展方向。

據了解，張志軍、劉結一將會在下午的交接儀式上發表演講，預料將與先前大陸全國政協主席汪洋，在2月中共對台工作會議上講的內容有關。也可能會提到兩岸關係形勢嚴峻複雜。

今年60歲的劉結一出身大陸外交系統，是資深外交官，曾任中共中央對外聯絡部副部長、大陸駐聯合國大使。也將是世上首位具有駐美經驗（因聯合國總部在美國紐約）的國台辦主任。

前兩任國台辦主任張志軍、王毅也分別出自外交系統，並曾擔任過大陸駐英和駐日大使，以及外交部副部長。劉結一妻子章啟月則曾經擔任大陸駐美國紐約總領事。雙方同時在紐約任職，在大陸傳為佳話。

劉結一已於2017年10月，從大陸駐聯合國代表離職，並先轉任大陸國台辦排名第一的副主任。

雖然台灣內部對於張志軍有不少異議，但分析認為，張志軍任內完成了「馬習會」，還在卸任前夕的2月28日推出「對台31條」，顯示其工作表現仍受到大陸國家主席習近平肯定。

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