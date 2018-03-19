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王毅升任中國國務委員 兼任外交部長

2018-03-19 11:32中央社 北京19日電

中國全國人大第一次會議19日上午選舉國務委員，王毅獲選其中，並留任外交部長。中通...
中國全國人大第一次會議19日上午選舉國務委員，王毅獲選其中，並留任外交部長。中通社
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中國第13屆全國人大第一次會議上午選舉國務委員，由魏鳳和、王勇、王毅、肖捷、趙克志等5人依提名排序當選。其中，王毅同時留任外交部長，身兼二職。

魏鳳和為中共解放軍上將，出身第二炮兵系統，曾任解放軍副總參謀長、第二炮兵司令員及改制後的火箭軍司令員。現任中共中央軍委委員，排名居軍委副主席許其亮、張又俠之後，依例接任中國國防部長，並兼任國務委員。如今被選為國務委員，符合外界預期。

王勇出身國企體系，曾任中國國務院副秘書長、國家質檢總局局長、國資委主任，從政經歷集中在中央單位，是5名新任國務委員中唯一的連任者，目前並兼任國家減災委員會主任及國務院安全生產委員會副主任。

王毅出身中國外交系統，但在擔任外交部長前，曾於2008年6月至2013年3月擔任國台辦主任，因此是這5名新任國務委員中，最為台灣民眾所熟知的一人。由於在外交部長任內風評不俗，王毅先前即被廣泛看好升任國務委員並留任外交部長，如今果然符合外界預期。

肖捷是財經系統出身的專業官員，曾長期任職中國財政部，2016年11月出任財政部長。如今升任國務委員，象徵國務院自副總理至國務委員，均有一名財經專業人員，也代表本屆中國政府為因應潛在的金融風險，預先採取布局。

趙克志歷任貴州省長、貴州省委書記、河北省委書記，與現任全國人大常委會委員長栗戰書曾在貴州共事。2017年11月接任公安部長至今，並在今天的選舉中續任。由於公安部長依近年來慣例兼任國務委員，趙克志被選為國務委員也符合預期。

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