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大陸國務院總理 李克強連任

2018-03-19 00:06經濟日報 特派記者賴錦宏林庭瑤戴瑞芬／北京18日電

中共全國人大13屆一次大會昨天上午選出新一屆中共國務院總理，李克強高票當選，連任...
中共全國人大13屆一次大會昨天上午選出新一屆中共國務院總理，李克強高票當選，連任總理一職。 （新華社）
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中共全國人大13屆一次大會昨天上午選出新一屆中共國務院總理，李克強高票當選，連任總理一職。但在中共總書記習近平「小組治國」之下，和這次「國務院機構改革方案」通過後，國務院的職能和權力大幅下降，李克強還能否大展拳腳，受到外界關注。

昨天的選舉，李克強獲2,964名代表的支持，兩票反對。票數公布時，現場響起一片掌聲，李克強起立鞠躬，然後走到習近平坐的中間位置，兩人微笑握手，面向代表和媒體。昨天也是本次全國人大會開議以來，習李兩人互動較多的一天。習大多時間只和中共人大委員長栗戰書交談，與身邊的李克強幾乎沒有互動。

雖然李克強獲得的反對票數不多，但大陸官場都認為，李克強領導的國務院功能正在下降。在過去五年中，李克強的總理職務，被習近平強勢的「打貪反腐」運動，以及多個中共中央領導小組「小組治國」的政策所弱化。過去，大陸國家主席主導外交、國防、軍事；總理主攻經濟、內政、金融經貿的格局已經完全被打破。李克強的聲音和能力，在大陸官媒出現的次數和頻率都較前任總理為低。

這次中共全國人大會通過的「國務院機構改革方案」，將國務院所屬的各部門進行大幅度改組，改革後國務院正部級機構減少八個，副部級機構減少七個。雖然中共官方強調，此舉旨在優化政府的治理體系，但亦有學者分析指出，這就是國務院權力正在下降。例如有「小國務院」之稱的「發改委」，權力就被大大的縮減。

而「國務院機構改革方案」的執行，未來能否成功，也關乎李克強在未來五年的總理職務上是否可以繼續大展拳腳，受到關注。

總體而言，大陸老百姓對李克強過去五年能維持經濟平均每年7.1%的增長，仍多予以認可。但對空氣品質、貧富不均、醫療及教育體制改革的不滿則增多。

未來五年，李克強最重要的工作，還是要滿足習近平定下的「三大攻堅戰」，亦即：精準脫貧、汙染防治、重大風險防範。這三者將是其施政的「重中之重」，也是習近平最看重的，稍有不慎，即可能被視為施政缺失。

李克強國務院中共
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