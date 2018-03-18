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中德領袖通電話 習近平：反對保護主義

2018-03-18 17:55中央社 台北18日電

中國外交部公布，中國國家主席習近平17日應約與德國總理梅克爾通電話。習近平提出共同維護並完善國際秩序和經濟治理體系，並表示反對保護主義。

中國外交部今天在官網公布雙方通電話內容。

根據中國外交部官網，梅克爾（Angela Merkel）祝賀習近平當選中國國家主席，表示德國新政府致力於繼續發展更加密切的德中關係，願加強與中國高層交往和機制性對話，推進各領域合作。

梅克爾說，德國支持「一帶一路」倡議，視「一帶一路」為歐亞大陸的戰略橋梁。德國支持深化歐中關係，願加強與中國在20國集團（G20）等多邊架構內合作，共同維護多邊秩序。

習近平祝賀梅克爾連任德國總理。習近平提出，中德應該成為合作共贏的示範者，應該繼續做中歐關係的引領者，應該成為新型國際關係的推動者，中德還應該成為超越意識形態差異的合作者。

其中，習近平提到，中德應該成為新型國際關係的推動者，致力於維護經濟全球化和多邊主義，支持貿易自由化，反對保護主義，加強在20國集團等多邊合作，「共同維護並完善國際秩序和經濟治理體系」，維護和構建開放型世界經濟。

習近平說，只要雙方堅持平等和相互尊重，理解並照顧彼此核心利益和重大關切，堅持聚焦合作，妥善管控和處理分歧，中德關係就能行穩致遠。

中國外交部指出，兩國領導人還就國際貿易秩序等共同關心的問題交換看法。

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