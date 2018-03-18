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《台灣旅行法》通過 陸官媒：美對陸戰略新姿態

2018-03-18 14:15聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

美國總統川普16日在美國參眾兩院通過的《台灣旅行法》上簽字生效。大陸官媒環球時報今（18）日評論指出，準確說是中美關係的問題。它是美國對中國崛起表達強烈不滿的一個姿態，是華盛頓不再遵守中美關係以往框架、準備動用各種手段加強對華博弈的公開宣言，也是美方迫不及待製造對華施壓新工具的實際行動。

內文指出，美國精英層談論中國時使用的語言越來越強硬，美國近期的幾個重要戰略報告都將中國列為主要戰略競爭對手，美方正在制定大規模的對華貿易施壓政策，現在《台灣旅行法》又生效了，這一切正在合成美方針對中美關係十分強烈的修正主義衝動。

評論說，這件事不意味著台海地區的戰略格局變了，也不意味著台獨的籌碼突然間增多了。大陸力量持續上升，對台海局勢的掌控力不斷增強，北京在國際上對付台獨的手段越來越多，解放軍根據《反分裂國家法》在需要時對台獨採取斷然行動並取得勝利越來越不是問題，這些都是真實和不會逆轉的。

對中美關係陸方也要放棄一個幻想，即能夠通過勸說並輔之以小的讓步而改變對方的態度，將中美關係的不穩定期捱過去。要清楚，「是禍躲不過」，美國對華戰略心態的改變短時間內是拉不回去的，中國唯有面對現實，對美戰略以變應變，應對堅定而穩健。

內文說，首先要坦然接受中美關係行將到來的一些波折，甚至震盪，重新定義中美關係的「正常狀態」，不過度看重兩國友好氛圍的意義，不為了營造那種氛圍束縛大陸的手腳，甚至浪費資源，做不必要的讓步。

二是要在中美關係中把「重裡子」放在「搏面子」之上。大陸的根本目標應是保持中國發展速度在未來很長時間裡繼續大大快於美國的態勢，而不是在這個過程中大陸能得到美方的多少尊重，以及中美關係有多平穩。

第三，不主動與美國升級衝突，但也決不對它做無原則讓步。大陸不主動挑釁，但一定要勇於應戰，不要擔心因為應戰而導致中美衝突的激化。

第四，中國是核大國，綜合國力強大，要堅信，對外欺軟怕硬、任性妄為的美國行政當局不敢在對華挑釁上走得太遠。應該有這樣一個戰略決心：只要中美不爆發大規模戰爭，其他的都是小事。

第五，具體到台灣問題，大陸要多調動使用自我的長處，包括打掉台灣邦交國、對台增加軍事壓力、精准打擊台獨勢力等等。對大陸控制不了的事情，比如美方派什麼官員去台灣，不能讓那些點成為大陸關注力的中心，因為那樣的話大陸就會被華盛頓牽了牛鼻子。

美國總統川普正式簽署「台灣旅行法」，由於法案內容為「鼓勵」而非「強制」，中國大陸...
美國總統川普正式簽署「台灣旅行法」，由於法案內容為「鼓勵」而非「強制」，中國大陸也表達強烈不滿，能否達成台美「突破性」互訪仍是未知數。本報資料照片
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台獨台灣旅行法
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