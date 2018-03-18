大陸總理李克強2964票連任 楊曉渡獲選首屆國監委主任

2018-03-18 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸第13屆全國人大第一次會議，今天上午在北京人民大會堂舉行全體會議，大陸國家主席習近平，提名大陸總理李克強續任下屆總理。經全體人大代表投票，李克強獲得2964票支持、2票反對、0票棄權，順利連任總理。

根據大會議程，今天上午大陸全國人大將選舉大陸總理和其他相關職務人選，依照慣例，大陸國家主席習近平再度提名李克強連任。在投票過程中，習近平與李克強被本報系現場記者目擊，雙方交談甚歡，一改雙方先前都無太多互動的情況。

而昨日再度當選大陸國家主席的習近平，也依大陸憲法提名國家監察委、中央軍委副主席、最高法院院長、最高檢察院檢察長等職務。另外還也將選舉第13屆全國人大常委會委員。

其中，大陸中央軍事委員會副主席許其亮獲得2962票贊成、0票反對、4票棄權，另一位副主席張又俠獲得2963票贊成、2票反對、1票棄權，也都順利連任。

此外，首屆大陸國家監察委主任由習近平提名中共中央紀委副書記、大陸監察部部長楊曉渡擔任，並以2953票贊成、6票反對、7票棄權的結果成功當選。

在大陸中央軍委委員的部分，魏風和獲得2963票贊成、2票反對、1票棄權；李作成2964票贊成、1票反對、1票棄權；苗華2962票贊成、2票反對、2票棄權；張升民2960票贊成、2票反對、4票棄權，也全部順利當選。