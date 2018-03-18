習近平提名陸監察部長楊曉渡 擔任首屆國家監察委主任

2018-03-18 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸第13屆全國人大第一次會議，今天上午在北京人民大會堂舉行全體會議，大陸國家主席習近平，提名大陸國家監察委主任楊曉渡，中央軍委副主席許其亮、張又俠，最高法院院長周強，最高檢察察長張軍等候選人。