抗汙打持久戰／京津冀 煤電喊卡

大陸環保部長李幹杰重申今年限汙令不會放鬆；圖為河北石家庄霧霾汙染嚴重。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大陸「大氣汙染防治行動」上路五年來，環保部長李幹杰昨天在全國人大記者會中透露，全國空氣品質改善目標已經全面實現，「重點城市優良天數比率為百分之七十三，重汙染天數減少百分之五十一」。

不過，大陸全國召開兩會期間，北京遭遇了多次霧霾天。李幹杰表示，「連續幾輪重汙染天氣足以給我們警醒，大氣汙染治理既要打攻堅戰，也要打持久戰」。

京津冀改善空氣汙染，全部停用煤發電，改用天然氣發電，就是對空氣汙染防治希望產生立竿見影的效果。

李幹杰表示，大陸為了減少燃煤發電汙染，重點鎖定產業、能源和交通結構這三大領域進行結構優化，五年淘汰落後產能，煤炭八億噸以上，燃煤火電機組實施超低排放改造，達到七億千瓦，占比達到了百分之七十一；還淘汰了燃煤的小鍋爐廿多萬台。

特別是「去煤改氣」、「去煤改電」特殊的有效舉措，則選定京津冀及周邊「2+26」城市範圍內，完成了四百七十多萬戶使用清潔能源。

李幹杰指出，今年大陸將制訂打贏藍天保衛戰三年作戰計畫，確保大氣汙染治理在二○二○年取得更大成效。

環保部規畫，重點治理區域鎖定京津冀及周邊、長三角、汾渭平原，將加快產業結構、能源結構和運輸結構調整，應對秋冬重汙染天氣。目標到二○二○年，新大氣汙染防治目標是PM2.5平均濃度相比二○一五年降百分之十八以上，地級及以上城市優良天數比率達到百分之八十以上。