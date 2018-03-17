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兩會觀察／強人政治成形 8000字報告提習近平23次

2018-03-17 16:36世界日報 本報記者 林庭瑤

中共總理李克強的政府工作報告中提到13次習近平，還大量使用習語錄。 路透
中共總理李克強的政府工作報告中提到13次習近平，還大量使用習語錄。 路透
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兩會期間的北京人民大會堂上，中共總書記習近平猶如巨大的存在。全國政協會議日前宣讀政治決議時，台下的政協委員整齊劃一地發出了翻頁報告聲，只見習近平巍然如山不翻閱報告，狀若沉思且凝視遠方，形成強人政治下獨特的兩會現象。

從國務院、人大到政協的工作報告中，不斷提到「習近平」三個字。中共總理李克強的政府工作報告中提到13次習近平，還大量使用習語錄：包括樹立「四個意識」、堅定「四個自信」、踐行「社會主義核心價值觀」、實現「中華民族偉大復興的中國夢」。

如果說李克強的政府工作報告長達2萬字，不足為奇。但全國人大委員長張德江在8000多字的人大工作報告中，提到23次的習近平；全國政協主席汪洋在閉幕會上的報告，3000多字裡就提到11次習近平。不論總理、人大或政協報告，都開創改革開放40年來提到領導人名字最多的首例。

在鄧小平時代，因「反對個人崇拜」是不讓工作報告出現領導人的名字；而在江澤民時期，工作報告會提到「以江澤民同志為核心的黨中央」，但頂多就三到四次。

省市委書記不只擁習，而且也跟進學習。習近平日前參加重慶團告誡同志要「立政德、明大德、守功德、嚴私德」，防止枕邊風成為貪腐的導火索後，天津市委書記李鴻忠即跟進強調，徹底肅清前天津市長黃興國的惡劣影響，堅決反對「碼頭文化、圈子文化、好人主義」，形成風清氣正的良好政治生態。

連鮮少官話的中共外長王毅在中外記者會上，回答媒體提問時有七次提到習近平。尤其王毅在記者會後痛斥精日分子是「中國人的敗類」，如此神來一筆，罕見展現出強勢的一面，也反映出習近平「強人政治時代」來臨。

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