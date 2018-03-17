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他放棄申請禁制令 港立會準議員區諾軒可如期宣誓

2018-03-17 15:08世界日報 香港新聞組╱香港17日電

香港政府昨晨刊憲宣布區諾軒於立會港島區補選勝出。 歐新社
香港政府昨晨刊憲宣布區諾軒於立會港島區補選勝出。 歐新社
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香港政府昨晨刊憲宣布區諾軒於立會港島區補選勝出，只差下周三宣誓，區諾軒便可正式就任。據蘋果日報導建制團體的士司機從業員總會秘書長早前入稟DQ區的議員資格案，昨天進行指示聆訊，申請人決定放棄申請禁制政府刊憲，同時撤回臨時禁制區諾軒宣誓，法庭將於月底開庭決定是否受理是次覆核案。

申請人黃大海及答辯人區諾軒昨日均沒有到庭。黃大海的入稟狀要求法庭頒令禁制政府刊憲，以及禁止區諾軒宣誓就任立法會議員。

據報導，法官周家明甫開庭便問，政府已在昨晨刊憲，禁制刊憲的申請是否仍然有效？黃大海一方表示會修改申請，若果最終勝訴，便會要求政府刊憲更正，並通知公眾。代表黃大海的大狀黃添偉在庭外表示，有關臨時禁止區諾軒宣誓的部份，亦會一併撤回。

周官又向黃大海一方提出兩項質疑，第一項是有否其他渠道作出申請，例如引用《立法會條例》，或者透過選舉呈請，挑戰是次選舉結果；另外，是否有其他更合適的人可以提出申請。

報導指出，黃大海一方回應表示，選舉呈請及《立法會條例》的確是其他渠道，但該些程序不能夠申請禁制令或臨時禁制令，故申請人才會選擇司法覆核。黃大海一方又稱是次入稟是嚴肅的事，區諾軒燒《基本法》的行為有「象徵意義」，反映他不擁護《基本法》。除此以外，法庭亦要考慮區諾軒當天焚燒的是《基本法》是正本抑或副本。

黃大海一方的證據包括區諾軒在選舉論壇的言論，然而申請人只提供了一條連結，法官指出恰當做法是提供騰本。

報導說，代表區諾軒的資深大狀石永泰認同盡快進行司法覆核許可聆訊，但他指黃大海一方應將選舉主任鄧如欣列作第一答辯人，因為鄧才是決策者，而區諾軒將會繼續參與是次覆核案。法官定於3月28日開庭，並會聽取是否受理案件的陳詞。

自稱商人的申請人黃大海（47歲），為的士司機從業員總會的秘書長，而的士司機從業員總會的法律顧問，是建制派的立法會議員何君堯及新民黨容海恩，該會在2014年佔領運動期間，曾經向法庭申請禁制令，阻止佔領者留守旺角。黃大海在入稟狀要求法庭頒布鄧如欣錯誤確認區諾軒的候選人資格；他另要求法庭聲明區諾軒的議員資格無效，而鄧如欣沒法定權限宣佈區諾軒當選。

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