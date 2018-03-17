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遊港注意！聽到中國國歌 不立正罰18萬台幣、監禁3年

在香港聽到中國國歌 不立正罰港幣5萬及監禁3年

2018-03-17 11:52聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

圖為中共五星旗。圖／聯合報系資料照片
圖為中共五星旗。圖／聯合報系資料照片
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香港立法會下周五(23日)將討論《國歌法》立法。要求奏唱中國國歌時禁改歌詞及歪曲貶損等行為;違法者將被罰款港幣5萬元及監禁3年等。

一國兩制的香港，近年網民和民主異議人士喜歡「惡搞」以諷刺時弊，不過今後，立法列明，公開及故意篡改和貶損國歌，即屬犯罪。

政府消息人士表示，對國家有不滿，或想表達任何政治訴求，都不應針對國歌，而應利用其他方式表達，此外，網路上也屬於公開場合，例如網上討論區，於網上貶損國歌也會一樣受同等對待。

香港將立法規定，公開及故意篡改和貶損國歌，即屬犯罪。取自香港商報
香港將立法規定，公開及故意篡改和貶損國歌，即屬犯罪。取自香港商報
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國歌香港一國兩制
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