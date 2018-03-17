中國國務院機構改革方案 全國人大表決通過

2018-03-17 10:10 中央社 台北17日電



中國13屆全國人大一次會議今天早上表決通過「國務院機構改革方案」，國務院組織進行整併調整，正部級機構減少8個，副部級機構減少7個。除國務院辦公廳外，國務院設置組成部門26個。

新華社報導，13屆全國人民代表大會一次會議今天早上9時開會後，表決通過了關於「國務院機構改革方案」的決定，批准了這個方案。

「國務院機構改革方案」最受矚目為新設「退役軍人事務部」、「應急管理部」，以及銀監會、保監會合併為「中國銀行保險監督管理委員會」。

另外，先前傳出台灣事務辦公室和港澳辦公室將合併，並未出現在方案中。不過，依照「國務院機構設置條例」，國台辦等調整無須全國人大同意，因此是否合併仍待觀察。

「國務院機構改革方案」內容如下：

一、國務院組成部門調整：

1、組建自然資源部。不再保留國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局。

2、組建生態環境部。不再保留環境保護部。

3、組建農業農村部。不再保留農業部。

4、組建文化和旅遊部。不再保留文化部、國家旅遊局。

5、組建國家衛生健康委員會。不再保留國家衛生和計劃生育委員會。不再設立國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室。

6、組建退役軍人事務部。

7、組建應急管理部。不再保留國家安全生產監督管理總局。

8、重新組建科學技術部。

9、重新組建司法部。不再保留國務院法制辦公室。

10、優化水利部職責。不再保留國務院三峽工程建設委員會及其辦公室、國務院南水北調工程建設委員會及其辦公室。

11、優化審計署職責。不再設立國有重點大型企業監事會。

12、監察部併入新組建的國家監察委員會。不再保留監察部、國家預防腐敗局。

二、國務院其他機構調整：

1、組建國家市場監督管理總局。不再保留國家工商行政管理總局、國家質量監督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監督管理總局。

2、組建國家廣播電視總局。不再保留國家新聞出版廣電總局。

3、組建中國銀行保險監督管理委員會。不再保留中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會。

4、組建國家國際發展合作署。

5、組建國家醫療保障局。

6、組建國家糧食和物資儲備局。不再保留國家糧食局。

7、組建國家移民管理局。

8、組建國家林業和草原局。不再保留國家林業局。

9、重新組建國家知識產權局。

10、調整全國社會保障基金理事會隸屬關係。

11、改革國稅地稅徵管體制。將省級和省級以下國稅地稅機構合併。