台洽談CPTPP 淡大歐研所教授郭秋慶：應採取永續性

2018-03-16 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



蔡英文政府要爭取明年生效的跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）第二輪談判。淡江大學歐洲研究所教授郭秋慶，在該校國際評論專欄發表文章指出，有鑑於馬政府時期反對洽簽兩岸服務貿易協定爆發太陽花學運，需要從中反思社會對自由貿易政策的永續性方向。

郭秋慶在評論中認為，因為過去政府簽署的台灣與紐西蘭以及新加坡的經濟合作協定，或後來兩岸服務貿易協定談判等，政府所作的衝擊評估幾乎都是針對經濟和產業的發展，掌握的也只是國內生產毛額（GDP）、就業以及對不同產業之間的利弊得失。

若謂人類晚近的生產和消費活動，以經濟發展為首要目標的方式，帶給地球沉重的負擔，依照聯合國在90年代所提出的21世紀議程（Agenda 21），明示永續發展的重要性，我國不能忽視其意義。

就歐洲聯盟而言，它呼應聯合國此一理念，所推出貿易永續性評估的作法，值得参考與借鏡。

歐盟是配合貿易談判的進展，針對可能對內部和外部帶來的重大衝擊，例如關稅減讓、服務部門改善准入等，依照衝擊的核心指標操作，著眼於對經濟、社會與環境的議題，運作上除了諮詢歐盟內部人員，准許外部的公民社會參與，尤其是利害關係人，至於評估方法採用的是量化和質化分析，以確保最佳的相關政策選擇，最後對外公佈立場文件（position paper）。