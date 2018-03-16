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中共海軍陸戰隊演習曝人數 陸專家否認擴軍

2018-03-16 17:19中央社 台北16日電

中共海軍陸戰隊12日進行史上最大規模演習，並出動「萬人千車」。要求匿名的軍事專家...
中共海軍陸戰隊12日進行史上最大規模演習，並出動「萬人千車」。要求匿名的軍事專家解讀，這是針對「中國海軍陸戰隊兵力達到10萬」的一次公開官方闢謠。 取自網路／中央社
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據官媒報導，中國海軍陸戰隊12日進行史上最大規模演習，並出動「萬人千車」。要求匿名的大陸軍事專家解讀，這是針對「中國海軍陸戰隊兵力達到10萬」的一次官方公開闢謠。

官媒央視新聞14日晚間播出題為「海軍陸戰隊萬人千車立體投送展開跨區實戰化訓練」的報導稱，3月12日，海軍陸戰隊上萬名官兵遠程立體機動投送兩千多公里，分別抵達滇北、濰北兩個方向的某訓練基地，展開跨區實戰化訓練。

報導說，這是改革調整後，海軍陸戰隊首次組織「全建制、全系統、全要素」遠程投送和跨區實戰化訓練。

報導引述「專業人士」指出，報導中提到的「全建制」是「編制的所有人員和裝備」。

央視這則報導等於間接宣稱，中國海軍陸戰隊目前編制兵力為一萬人。

陸媒環球時報今天報導，相關人士說，這是軍改後，中國海軍陸戰隊首次組織的遠程投送和跨區實戰化訓練，也是「史上最大規模的一次」。

報導引述要求匿名的大陸軍事專家指出，這則消息也是對此前有傳聞稱「中國海軍陸戰隊兵力達到10萬」的一次公開官方闢謠。

新華社引述美國戰略之頁（strategypage）網站此前報導指出，中國海軍陸戰隊現有3個旅的總兵力為1.4萬人，另有兵力為4000人的支援和訓練部隊。一年前，中國海軍陸戰隊兵力只有1.2萬人。

報導稱，中國海軍陸戰隊近日又增加了5個旅作戰部隊，總兵力擴建到了4萬人左右，最終規模很可能達到10萬人以上。雖然數量相對於美國海軍陸戰隊還有一定差距，但毫無疑問是一支非常龐大的作戰力量。

報導指出，中國海軍陸戰隊駐紮於中國南方，便於收復中國南海的爭議島嶼。

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