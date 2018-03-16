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反制美國？中國減持美債167億美元

2018-03-16 15:47中央社 上海16日電

中美貿易戰近日再掀聲浪，身為美債最大持有國的中國1月減持美債167億美元，持有規...
中美貿易戰近日再掀聲浪，身為美債最大持有國的中國1月減持美債167億美元，持有規模創6個月新低。圖擷自環球網
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中美貿易戰近日再掀聲浪，身為美債最大持有國的中國1月減持美債167億美元，持有規模創6個月新低。但目前來看，中國並未趨勢性地減持美債，2017年12月還增持83億美元。

減持美債向來被視為中美若發生貿易戰時，中國反制的手段之一。美國財政部週四（15日）發布報告，中國1月份所持美債較2017年12月少167億美元，降至1.1682兆美元，創6個月新低。儘管如此，中國仍是美債最大的海外持有者。

界面新聞引述美國財政部發布的資料顯示，1月整體來看，外國投資者減持美國國債245億美元，中國就占了167億美元。至於日本在1月增持美債43億美元至1.0658兆美元，為美債第二大持有國。

近來，中美貿易關係呈現緊張態勢，美方除了對鋼鐵、鋁產品加徵全球性關稅外，還對中國鋁箔產品裁定了高額關稅。白宮發言人近日更表示，川普政府要求中國減少美中貿易逆差1000億美元。

由於美國近來在貿易問題上動作頻繁，貿易專家預計中國政府可能採取一定程度的反制措施。中國有色金屬工業協會9日就呼籲，要求對自美國進口的廢鋁、煤、農產品及高檔消費品等展開反制。

彭博（Bloomberg）1月曾報導，中國部分高層官員建議，減緩或暫停增持美國國債，原因之一是因為美國國債相較於其他資產的吸引力減弱，另一方面則是中美貿易摩擦可能加劇。

不過從目前來看，中國並未趨勢性減持美國國債。美國財政部資料顯示，中國在2017年12月增持美國國債83億美元。2017年全年中國增持美債規模達1265億美元，創7年來最大增幅。

白宮川普

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