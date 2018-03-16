「釋法影響司法」 香港法官憂心

2018-03-16 12:12 世界日報 香港新聞組╱香港16日電



近年人大多次釋法及通過一地兩檢合作安排決議案，多名京官又對香港司法指指點點，路透昨日刊登一篇題為「香港法官就中國影響司法表達憂慮」的報導，指多名受訪的匿名法官表示擔心人大常委會釋法，將會強迫他們削弱香港的自由；釋法同時意味北京指示法官行事，限制他們在重要政治和安全議題上的權威。

路透訪問四名資深法官，以及多名接近法官的消息人士，發現法官私下都表示，雖然相信香港的司法獨立和完整性仍然完好，但釋法意味北京指示法官行事，限制他們在主要政治和安全議題上的權威。

報導指出，儘管北京領導人公開宣稱尊重香港法治作為高度自治的一部分，部分法官和律師仍然抱有懷疑，一名受訪法官道：「在同業間出現明顯的焦慮氛圍，在幾年前是沒有的。」

報導亦引述資深大律師、公民黨前主席余若薇的批評：「他們用憲法來保護他們的管治，而非公民權利，他們想如何釋法就如何釋法。」

報導提及北京在1999年首次釋法，一些法官和律師稱，當年的釋法被視為最後手段，他們擔憂現時的釋法門檻已經變得更低。

湯家驊：越少釋法越好

香港媒體報導，香港司法機構表示對於報導不作出評論。大律師公會前主席梁家傑對於有多名法官憂慮中國干預香港司法制度不感到驚訝。

資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，沒有聽過法官包括負責審理DQ立法會議員的高等法院法官區慶祥，在其面前投訴人大釋法影響他們。他以人大就立法會議員宣誓釋法為例，無論高院、上訴庭以至終院的判詞，均察覺不到人大釋法影響法庭裁決，但他承認人大越少釋法對香港越好。