英報告：港自治受壓 中方：勿干預內政

2018-03-16 12:12 世界日報 香港新聞組╱香港16日電



英國政府向國會提交《中英聯合聲明》最新的半年報告書，內容提及多項香港重要大事和議題，包括四名立法會議員被DQ(取消議席)、「一地兩檢」及多宗法庭案件，如曾蔭權涉貪污、佔旺清場、七警案、朱經緯襲途人、佔領公民廣場等。報告呼籲北京和港府應確保修改《基本法》的既定憲法框架得到各界尊重，讓各方對一國兩制保持信心。

蘋果日報報導，英國外交大臣強森(Boris Johnson)在報告中說，「一國兩制仍是香港未來要繼續努力的基石」。他稱香港的高度自治一直受各方尊崇，「一國兩制」整體運作良好，惟在2017上半年的報告提及香港正面對日益增大的壓力，到下半年情況仍持續，對此他一直向中國和香港特區政府提出關注。

英國人權委員會副主席羅哲斯(Benedict Rogers)去年10月被拒入境香港，觸發中英外交風波，強森除發聲明表達關注，亦向北京和港府尋求解釋，對於北京介入事件，無疑加深英方對香港高度自治正面臨越來越大壓力的看法。

據報導，報告亦提及一地兩檢，英方呼籲中國和特區政府應確保修改《基本法》的既定憲法框架得到各界尊重，以確保各方續對一國兩制原則保持信心。法治方面，英國當局指港法院去年下半年處理大量與政制有關的案件，包括梁國雄、劉小麗、羅冠聰、姚松炎DQ案。報告形容，港司法機構仍備受尊重，又指法治和司法獨立是香港基石。

港府發言人回應，香港一直按照《基本法》規定實行高度自治、港人治港，充份體現一國兩制全面落實，外國政府不應以任何形式干預香港內部事務。

香港電台報導，外交部駐港特派員公署回應英國的報告指出，香港事務純屬中國內政，要求英方停止對香港事務說三道四、指手畫腳的錯誤行為。

發言人說，香港回歸以來，「一國兩制」和基本法得到切實貫徹落實，香港繼續保持繁榮穩定，居民享有比歷史上任何時候都更廣泛的民主權利和自由，這一點英方應該十分清楚。