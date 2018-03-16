軍營裡玩遊戲APP竟不會被抓 「利劍榮耀」是啥？

2018-03-16 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



「書記、書記，快來圍觀，我已經進階到中將了，我們來對戰吧！」午飯剛過，中部戰區空軍飛彈某旅的士兵小馬領取手機後，便迫不及待地向連隊指導員炫耀自己的段位，並發起挑戰。一款名為「利劍榮耀」的理論學習APP成為解放軍官兵追捧的熱門遊戲，刷爆了微信朋友圈。 中部戰區空軍飛彈某旅的班級對戰。中國空軍 分享 facebook

中國空軍網報導，點開遊戲，手機螢幕上彈出第一道對戰題目：「十九大的主題是……高舉中國特色社會主義偉大旗幟，決勝全面建成小康社會……。」看到彈出自己熟悉的題目士兵小馬表示，就選「不忘初心，牢記使命」。

沒料到指導員更勝一籌，答題速度更快，得分更高，5道題目下來，小馬敗下陣來。

談及軟體設計的初衷，該旅政治工作部劉主任表示，興趣是最好的老師，官兵追捧的背後，是軟體對味官兵需求。

報導指出，這款APP的出現，還得從一次問卷調查說起。年初，該旅為推進教育高品質展開，自下而上組織主題教育問卷調查，部分官兵在意見建議中寫到：「理論學習很重要，但是背記讓人很頭疼，效率也不太高」。

「如何吸引官兵關注，激發理論學習熱情」的問題擺在會議桌上，旅政治工作部集思廣益，借助當紅網路手遊，搭載理論學習內容模式載體的建議浮出水面。

設計開發工作如期推開，旅政治工作部在遊戲內容設置中，以營建制分單位命名，區分使命召喚、沙場練兵、決戰到底等模組，既有個人學習進階的挑戰環節，也有邀請好友對戰晉級的練兵決戰模式。

內容上將十九大精神、政治理論、條令條例、安全知識等囊括其中，供官兵學習掌握，並設置了「列兵」到「強軍王者」的晉級路線，給予官兵學習獲得感。