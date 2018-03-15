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惠台31條要來真的！ 江浙滬大學動起來招台灣150位博士

2018-03-15 14:52聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

首屆台灣博士上海高校對接交流會，去年在上海登場，吸引五十位台灣博士參加。圖／聯合...
首屆台灣博士上海高校對接交流會，去年在上海登場，吸引五十位台灣博士參加。圖／聯合報系資料照片
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大陸國台辦日前推出吸引台商、台灣人才的「惠台31條」政策， 現在，這些惠台要「來真的」。去年號招台籍博士赴大陸大學任教的「英才匯聚、滬上築夢」人才招募活動，今年將於4月19日起在上海舉辦，預料將吸引大陸江蘇、浙江、上海等20所大學「動起來」，招募台灣150位博士到上海參加對接會。

大陸搶台灣人才一波接一波，原定今年五月將在上海舉辦的第二屆「台灣優秀博士上海高校交流會」活動，主辦單位決定將活動時間提前至4月下旬舉行，目標邀請一百五十名台籍博士參加，媒合對象也從上海市擴大至江蘇省、浙江省境內的大學。

該活動由上海市海外聯誼會滬台交流委員會舉辦，時間則訂在今年4月20日至22日，共計四天三夜，地點則在上海市閔行區的華納風格酒店舉行，並由主辦單位負擔應聘的博士在上海期間的交通、食宿等支出。4月19日起也將邀請媒體前往採訪。

去年第一屆「英才匯聚、滬上築夢」曝光後，共吸引一百一十七名來自海內外的台籍博士報名，最後由主辦單位篩選五十名到上海參加媒合活動，今年主辦單位希望吸引到更多的台籍博士前來參加。

活動共同主辦人、上海華東師範大學企業管理系台籍教授陳弘信受訪時指出，去年的招募迴響熱烈，媒合五位博士到上海華東師大等校任教，受到大陸中央和上海官方的高度肯定，也確定擴張至上海以外的江蘇省、浙江省。

陳弘信透露，目前已確定包含大陸名校浙江大學、南京大學等江浙兩省的學校都會參加，目前也還在邀請更多江浙滬三省市的大學參與。

第二屆「台灣優秀博士上海高校交流會」報名海報。主辦單位提供
第二屆「台灣優秀博士上海高校交流會」報名海報。主辦單位提供
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高校大陸惠台措施上海

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