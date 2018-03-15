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拍馬屁？林鄭月娥讚習近平有魅力

2018-03-15 13:19世界日報 香港新聞組╱香港15日電

香港特首林鄭月娥。中通社
香港特首林鄭月娥。中通社
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香港特首林鄭月娥接受英國媒體《金融時報》訪問時，被問到最欣賞的政治領袖，她回答是國家主席習近平：「你可能說我『擦鞋』(拍馬屁)，但我必須說，我覺得習主席言行越來越有魅力，越來越令人敬仰。」

香港蘋果日報報導，民主黨立法會議員林卓廷指，林鄭為近日修憲永續任期的習近平塗脂抹粉，「怪不得她的仕途這麼暢順」。

中國全國人大日前表決通過修改憲法，取消國家主席任期，引起外界爭議。林鄭接受外媒訪問被問到最欣賞的政治領袖時，毫不遲疑提起習近平的名字。

另據香港01報導，對於香港近年出現多宗立法會參選人因政見被取消參選資格事件，有指北京正收緊對香港管治的管治，林鄭不同意有關說法，以如西班牙政府處理加泰隆尼亞事件為例，中國是捍衛國家主權，「如果我們尊重一國，我們便保留自己的制度」。

訪問中提及香港貧富差距大問題，林鄭稱明白年輕人的沮喪，指政府已公布首置上車盤計畫，並批評2014年佔領運動中，部分年輕人因「妒忌」有錢人而變得激進。

林鄭並帶《金融時報》記者遊覽禮賓府，指入住禮賓府可以工作與私人生活合一，透露自己有時會在花園散步思考問題，「我開始覺得工作是輕鬆」，「你想像不到我在職位中滿足感有多大」。

香港習近平

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