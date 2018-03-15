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政協政治決議：堅持一中推進統一 不容忍台獨

2018-03-15 09:40中央社 北京15日電

中國13屆全國政協一次會議上午發表政治決議。其中涉台內容提到，要堅持「一個中國」原則，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，推進「祖國和平統一進程」。

這項涉台內容還提到，要堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何台獨分裂圖謀和行徑。

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第一次會議於3日開幕，上午在發表包括上述涉台內容的政治決議後，就要閉幕。

台獨九二共識

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