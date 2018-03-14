中國去年投資海外房地產達2500億人民幣，逾半在歐洲
大陸證券日報十四日引述高力國際數據指出，二○一七年中國大陸海外房地產投資為三百九十五億美元，創歷史新高。其中，中國大陸對歐洲物業資產的投資飆至一百八十七億美元，幾占其對外房地產投資的一半。
數據顯示，與二○一六年相比，二○一七年大陸海外房地產投資的構成發生很大變化，尤其是在美國的投資。報導引述高力國際的統計指出，二○一七年，大陸對美國物業資產的投資額比上一年同期下降百分之六十四，為五十九億美元。
萊坊中國區國際投資部副董事程懌表示，大陸在海外物業資產投資大幅下滑，不只出現在美國，澳洲年降百分之六十、韓國銳減百分之九十一、加拿大下滑百分之八十四。與此同時，中國大陸對歐洲物業資產的投資則飆升百分之三百卅六，至一百八十七億美元；其中，包括中投一百四十四億美元收購黑石的Logicor物流業務，若剔除該交易，則大陸對歐洲的房地產投資保持平穩。
相對於北美地區，二○一七年中國大陸對亞洲物業資產的投資額年升百分之卅四，達到一百廿五億美元，主要集中於香港（六十九億美元）、日本（廿三億美元）和新加坡（廿一億美元）。其中，二○一七大陸對東南亞和南亞的房地產投資達廿五億美元，是二○一六年的四倍，創歷史次高，新加坡是大陸投資者在此區域最青睞的投資目的地，占此區域投資的八成以上。
有業內人士認為，由於中國大陸政府實施嚴格的資本管控，預計接下來，大陸投資者對於海外有些國家和地區的地產投資或有萎縮。事實上，萬達等企業也正在著手處理一些海外地產資產。
高力國際則預測，二○一八年中國大陸對亞洲其他國家房地產市場的投資金額將下降百分之十，至一百一十二億美元。但展望二○一九至二○二○年，高力國際認為，由於「一帶一路」沿線國家對資產的需求開始發力，大陸對亞洲其他房地產市場的投資總額將保持增長。
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