中國去年投資海外房地產達2500億人民幣，逾半在歐洲

2018-03-14 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ╱即時報導



大陸證券日報十四日引述高力國際數據指出，二○一七年中國大陸海外房地產投資為三百九十五億美元，創歷史新高。其中，中國大陸對歐洲物業資產的投資飆至一百八十七億美元，幾占其對外房地產投資的一半。

數據顯示，與二○一六年相比，二○一七年大陸海外房地產投資的構成發生很大變化，尤其是在美國的投資。報導引述高力國際的統計指出，二○一七年，大陸對美國物業資產的投資額比上一年同期下降百分之六十四，為五十九億美元。

萊坊中國區國際投資部副董事程懌表示，大陸在海外物業資產投資大幅下滑，不只出現在美國，澳洲年降百分之六十、韓國銳減百分之九十一、加拿大下滑百分之八十四。與此同時，中國大陸對歐洲物業資產的投資則飆升百分之三百卅六，至一百八十七億美元；其中，包括中投一百四十四億美元收購黑石的Logicor物流業務，若剔除該交易，則大陸對歐洲的房地產投資保持平穩。

相對於北美地區，二○一七年中國大陸對亞洲物業資產的投資額年升百分之卅四，達到一百廿五億美元，主要集中於香港（六十九億美元）、日本（廿三億美元）和新加坡（廿一億美元）。其中，二○一七大陸對東南亞和南亞的房地產投資達廿五億美元，是二○一六年的四倍，創歷史次高，新加坡是大陸投資者在此區域最青睞的投資目的地，占此區域投資的八成以上。

有業內人士認為，由於中國大陸政府實施嚴格的資本管控，預計接下來，大陸投資者對於海外有些國家和地區的地產投資或有萎縮。事實上，萬達等企業也正在著手處理一些海外地產資產。