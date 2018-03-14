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影／綠島部署鷹式飛彈 提醒共機「I See You」

2018-03-14 16:18聯合報 記者徐宇威╱即時報導

為了反制共軍繞台的武力威嚇，空軍計畫將共機東側繞台路徑旁的綠島蘭嶼兩座離島，架設鷹式防空飛彈。由於鷹式飛彈使用已久，專家研判軍方嚇阻的政治意義大於實際的防空目的。

平靜的綠島碼頭，3月14日上午突然停滿海軍登陸艇，上面載滿了鷹式飛彈相關裝備，有發射架、雷達車、電源車等。

由於共軍繞台與日俱增，空軍計畫在綠島和蘭嶼部署鷹式飛彈。藉由搜索雷達與照明雷達的訊號，增加繞台共機飛行員的心理壓力。外界質疑鷹式飛彈防禦意義不大，軍方官員表示台灣空防已有足夠強度。

綠島碼頭上午停著海軍登陸艇，載滿鷹式飛彈相關裝備。網友提供
綠島碼頭上午停著海軍登陸艇，載滿鷹式飛彈相關裝備。網友提供
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飛彈綠島蘭嶼

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