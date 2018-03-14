影／綠島部署鷹式飛彈 提醒共機「I See You」

2018-03-14 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



為了反制共軍繞台的武力威嚇，空軍計畫將共機東側繞台路徑旁的綠島、蘭嶼兩座離島，架設鷹式防空飛彈。由於鷹式飛彈使用已久，專家研判軍方嚇阻的政治意義大於實際的防空目的。

平靜的綠島碼頭，3月14日上午突然停滿海軍登陸艇，上面載滿了鷹式飛彈相關裝備，有發射架、雷達車、電源車等。