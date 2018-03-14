振興東北 種梧桐樹吸引金鳳凰

2018-03-14 02:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2018年政府工作報告要求，推進區域協調發展戰略，落實東北等老工業基地振興舉措。對於如何振興東北這一熱點問題，不少人大代表和政協委員認為應抓住「人」這一關鍵要素，而在人才建設中，要引「金鳳凰」，需要先種「梧桐樹」。

中新社報導，全國人大代表、黑龍江省委書記張慶偉在黑龍江代表團小組會議上表示，人才興，則黑龍江興。發展實體經濟，建設工業強省，需要「工匠」和高水平技工。

全國人大代表、吉林省省長景俊海在吉林代表團開放日會議上提出，「緊扣優化人才環境，緊緊抓住人這一關鍵要素，深入實施人才優先發展戰略，靠政策吸引人，靠改革激活人，靠培訓提升人，靠事業成就人，充分釋放人才紅利」。

全國人大代表、遼寧省省長唐一軍也提出，引進一批高精尖人才，打出人才政策的組合拳，付出真情實意，投入真金白銀，謀劃真招實策，「引人才、搶人才，爭人才」。

對於如何吸引和留住人才，張慶偉認為，政府和企業都要轉變思想觀念，在工資、培訓、榮譽等方面向技工傾斜，讓藍領成為令人羨慕的金領。

全國政協委員、遼寧省政協副主席武獻華表示，在東北高校的專業設置方面，要與當地經濟發展產業結構和社會需求相結合，加大對相關學科的資金支持力度，學校要加強與各用人單位的溝通，做好學生就業指導工作。

他說，人才要樹立對東北經濟發展的信心，東北因為產業結構等問題造成經濟下滑，同時也在觸底反彈，有著極大的後發優勢。但企業要為人才提供發展空間，提供組織溫暖，「感情同樣可以留住人」。

全國政協委員、長春鴻達高技術集團有限公司董事長王欣表示，要吸引「金鳳凰」，企業需先種下「梧桐樹」。企業要為人才發展提供空間和資金支持，要讓員工認同企業文化。更重要的是，企業自身要在行業中處於相對前沿、領先的位置，參與其中的員工也會有成就感。

全國政協委員、哈工大材料學院特種陶瓷研究所所長賈德昌指出：「一流人才將是東北老工業基地提升發展活力、內生動力和整體競爭力的推動者。他建議，要精準聚焦人才發展的現實需求，形成具有競爭力的人才制度優勢，設立振興東北促進創業和成果轉化專項人才基金，支持高校、科研院所建設小微企業孵化器、眾創空間等創業平台。

「人」的要素也包括企業家自身，全國政協委員、清華大學中國與世界經濟研究中心主任李稻葵表示，東北地區的領導幹部要轉變思維，把企業家吸引過來，選擇適合東北發展的新產業，這是東北振興的根本。