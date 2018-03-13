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再看一眼 這些即將消失的大陸國務院機構門牌

2018-03-13 17:33聯合報 記者許依晨╱即時報導

再看一眼 這些即將消失的大陸國務院機構門牌。圖／取自新華網
再看一眼 這些即將消失的大陸國務院機構門牌。圖／取自新華網
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3月13日披露的國務院機構改革方案顯示，新一輪國務院機構改革即將啟動，改革後，許多機構被整併，這些機構單位的門牌即將消失。

大陸十三屆全國人大第一次會議，今天進入重頭戲，聽取國務院機構改革方案以及監察法草案說明，根據「關於國務院機構改革方案」，改革後，國務院正部級機構減少8個，副部級機構減少7個，除國務院辦公廳外，國務院設置組成部門26個。

陸媒指出，透過改革，國務院機構設置更加符合實際、科學合理、更有效率。

改革方案內容包括，組建自然資源部，不再保留國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局；組建生態環境部，不再保留環境保護部；組建農業農村部，不再保留農業部；組建文化和旅遊部，不再保留文化部、國家旅遊局；組建國家衛生健康委員會，不再保留國家衛生和計劃生育委員會；監察部併入新組建的國家監察委員會，不再保留監察部、國家預防腐敗局等等。

國務院其他機構調整方面，組建國家市場監督管理總局，不再保留國家工商行政管理總局、國家質量監督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監督管理總局；組建國家廣播電視總局，不再保留國家新聞出版廣電總局；組建中國銀行保險監督管理委員會，不再保留中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會等等。

大陸國務院機構改革後，組建中國銀行保險監督管理委員會。不再保留中國銀行業監督管理...
大陸國務院機構改革後，組建中國銀行保險監督管理委員會。不再保留中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會。圖／取自騰訊圖片　　
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大陸國務院改革，組建國家市場監督管理總局，不再保留國家工商行政管理總局、國家質量...
大陸國務院改革，組建國家市場監督管理總局，不再保留國家工商行政管理總局、國家質量監督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監督管理總局。圖／取自騰訊圖片　　
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大陸國務院改革後，組建生態環境部，不再保留環境保護部。圖／取自騰訊圖片
大陸國務院改革後，組建生態環境部，不再保留環境保護部。圖／取自騰訊圖片
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大陸國務院機構改革後，組建自然資源部，不再保留國土資源部、國家海洋局、國家測繪地...
大陸國務院機構改革後，組建自然資源部，不再保留國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局等。圖／取自騰訊圖片　　
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