陸人大環資委委員呂彩霞：霧霾再襲攻堅非一蹴可就

2018-03-13 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸中共全國人大環資委委員呂彩霞十二日表示，雖然大陸治理霧霾已取得明顯效果，但前一天又有霧霾橙色警報，汙染防治是一場長期的攻堅戰，不是一蹴而就的。人大將加強對環保和生態保護加強立法，把汙染防治作為三大攻堅戰之一。

呂彩霞表示，（昨天）大家看到有霧霾，但是應該看到這些年的治理效果。關於霧霾，政府工作報告講到，重點汙染區域PM2.5降了30%，北京周邊地區、京津冀周邊地區的十三個都市與2013年比較，降低了40%，這說明治理非常有效果。

霧霾又來了，但沒有那麼嚴重。往年的霧霾都爆表，PM2.5都在二百多到三百多，昨天的霧霾也就是130多，治理還是有效果，但也說明另外一個問題，汙染防治是一場長期的攻堅戰，不是一蹴而就的。另外，也說明以習近平為核心的中共黨中央，沒有因為治理成績而放鬆對汙染環境的治理，而恰恰把汙染防治作為三大攻堅戰之一。

呂彩霞表示，第一，從立法數量上，中共全國人大常委會在十二届時製定的立法規畫中有十八個立法項目是涉及環境生態保護，占到整個立法項目的18%以上，另外在制度設計上，強調系統性、全面性，注重立法與國家發展戰略、民生關切相結合，構建國家完善的汙染防治體系。

第二，從立法定位上，十二届全國人大常委會在推進生態文明建設方面特別關注人民的關切，以保護人民的根本利益為立法宗旨。第三，從立法形式上，本届全國人大常委會立法工作更注重問題導向，突出解决實際問題。

針對大陸連續發生多起垃圾大案，比如說震驚全大陸的垃圾跨省傾倒太湖西山案，跨省傾倒以及偷盜垃圾現象其背後所反映的是垃圾圍城的現實。呂彩霞表示，解决這個問題是一個世界性的難題，解决這個問題應該是一個系統工程，需要首先通過制度來加以保障、進行處理，這就需要全國人大常委會通過立法來實行頂層設計和制度設計，還有一個就是文宣。