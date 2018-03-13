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廈門市委主委：讓台胞證納社信代碼

2018-03-13 02:47聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸全國人大代表黃茂興7日接受中新社記者採訪時指出，最近公布的31條惠台措施，將為閩台融合注入新動力。

中新社報導，2月28日大陸國台辦、國家發改委等部門發布實施「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，共31條。

作為對台先行先試省份，福建官方已表態將率先推動解決台企與大陸企業、台灣居民與大陸居民實現基本相同待遇，切實保障台胞群體合法權益。今年大陸全國兩會，閩台交流、兩岸關係再度成為福建代表團的熱點。

擔任福建師範大學經濟學院院長的黃茂興指出，這次公布的政策力度比以往更大、範圍更廣，涵蓋金融、就業、教育、醫療、影視等多個領域，從台資企業到個人皆受惠。「這是大陸與台灣同胞分享快速發展的歷史機遇的具體表現，讓台灣同胞能够大展拳腳。

黃茂興說，惠台措施推動福建加快先行先試，在實施台胞台企同等待遇方面率先突破，吸引更多台灣人才和人力資源來閩就業創業，也進一步加強閩台合作推動電子信息、機械製造、石化三大主導產業轉型昇級。

大陸全國人大代表陳紫萱表示「很驚喜」，沒想到惠及台灣專業人才的政策出台這麼密集，這麼細緻，力度這麼大。

陳紫萱是台盟中央委員、廈門市委會主委，廈門市人大常委會副主任。這次與會，陳紫萱建議，可以根據31條惠台措施、「廈門經濟特區台灣同胞投資保障條例」等，制訂台胞證納入社會信用的統一代碼管理等四項加深兩岸經濟文化交流措施。

自成立綜合實驗區，平潭已在探索兩岸合作新模式、建設「兩岸共同家園」路上行進多年。平潭從昔日的荒蕪小島變成國際旅遊島。全國人大代表、平潭綜合實驗區潭城鎮東門社區黨支部書記薛玉鳳感嘆道，基礎設施越來越好，台青台企越來越多，平潭越來越美，百姓也越來越富。

薛玉鳳所在的潭城鎮東門社區，2017年4月開展兩岸融合試點，引進台灣鄉里長任社區居委會執行主任，將台灣社區治理經驗融合，因地制宜打造了具有特色的文創美食一條街等。嘗到了甜頭的薛玉鳳提交支持平潭建設兩岸基層村里長交流平台的建議。

全國人大代表、平潭綜合實驗區管委會主任林文耀也表示，進入新時代，平潭對台融合發展要有新作為，落實好促進兩岸經濟文化交流合作的31條惠台措施，打造「兩岸一家親」融合發展示範區。

福建全國人大廈門

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