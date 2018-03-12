港立法會補選出爐 時力支持爭取民主

2018-03-12 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



香港昨日(11日)進行立法會四位被DQ(取消資格)議員的補選。經過通宵開票，最後選舉結果出爐，泛民主派和親政府的建制派各奪得2席。這次補選的4席原來都是泛民所有，但泛民只取回2席。由泛民候選人區諾軒和范國威各別奪得香港島、新界東議席。時代力量黨團今日發出新聞稿，支持香港爭取民主。

時代力量表示，恭喜順利當選的區諾軒(港島區)及范國威(新界東區)，同時也對重新點票中的姚松炎(九龍西區)表達祝福。對以些微票數落敗之司馬文(建築、測量、都市規劃及園境界功能界別)，表示惋惜。

時代力量認為，這次被香港人稱作完全不需要進行的補選，源於港府在中國的意志下任意解釋及取消民主投票的結果，視人民的政治權利為無物，然而港人追求民主的意志堅定，一再推出人選挑戰，即使面對過程中取消參選資格、抹黑和暴力威脅，仍然無懼地一個個站上第一線，幾位數度遭到監禁的雨傘革命參與者積極站上街區向香港民眾展現不畏打壓、不放棄爭取民主的韌性、自省與決心，深表尊敬。